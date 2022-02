JO 2022: accusations de harcèlement sexuel contre l'entraîneur américain de snowboard

Ancienne membre de Team USA en snowboard, l'Américaine Callan Chythlook-Sifsof, 32 ans, a accusé son coach Peter Foley de harcèlement sexuel, ce vendredi, sur son compte Instagram.

Callan Chythlook-Sifsof, qui a fait partie de l'équipe américaine de snowboard, a accusé l'entraîneur de celle-ci, Peter Foley, de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié dans des messages publiés sur Instagram ce vendredi.

Selon la snowboardeuse née en Alaska et aujourd'hui âgée de 32 ans, "Peter Foley prend depuis plus de dix ans des photos d'athlètes femmes nues" et lui a fait des commentaires de nature sexuelle, ainsi qu'à une autre membre de l'équipe olympique américaine, à Lake Louise (Canada) en 2014. "Je ne peux plus regarder encore des Jeux olympiques sans le dire publiquement", a affirmé l'Américaine sur le réseau social.

"Des comportements racistes et misogynes"

La Fédération américaine de ski et de snowboard a indiqué à plusieurs médias américains que les organismes compétents analysaient actuellement ces informations. "Nous prenons ces accusations très au sérieux et enquêtons actuellement", précise un communiqué.

Selon Chythlook-Sifsof, Hagen Kearney, un autre membre de l'équipe olympique américaine présent aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin a utilisé une expression raciste à son encontre et s'est livré à des actes de harcèlement. "Je ne tairai pas plus longtemps ces choses", a-t-elle dit sur Instagram. "Il y a eu des comportements bizarre généralisés. Les gens que j'ai identifiés se sont comportés de manière toxique mais la vérité est que la culture qui régnait au sein de l'équipe a protégé ce genre de comportements. Des choses qui ne l'étaient pas sont devenues normales."

"D'autres athlètes ont eu des comportements racistes et misogynes et ont activement participé à la dynamique étrange que Peter Foley a créée et qui a résulté en des violences sexuelles commises contre des athlètes et membres de l'équipe femmes." Callan Chythlook-Sifsof a notamment fait partie de l'équipe américaine de snowboard présente aux Jeux olympiques de Vancouver (Canada) en 2010 et avait été éliminée en qualifications. Peter Foley entraîne l'équipe américaine de snowboard depuis 1994.