JO 2022: encore privée de podium, la France chute au tableau des médailles

Comme dimanche et jeudi, l’équipe de France n’a pas réussi à se hisser sur un podium ce vendredi aux Jeux olympiques de Pékin. Le compteur reste bloqué à six breloques et les Bleus recule du 11e au 13e rang au tableau des médailles.

Ça devient une très mauvaise habitude. Encore une journée blanche pour les athlètes français en lice aux Jeux olympiques de Pékin. Comme dimanche et jeudi, l’équipe de France n’a remporté aucune médaille ce vendredi. A l’image de Tessa Worley, seulement 19eme du Super-G ou des filles du biathlon, loin du podium en sprint, les Tricolores n’ont pas flambé. Et reste bloqués à six médailles (1 en or et 5 en argent). Si l’équipe de France avait réussi à se maintenir à la 11e place au tableau des médailles jeudi, elle recule de deux rangs ce vendredi et pointe désormais à la 13e place derrière la Suisse (12e) et la Slovénie (11e).

Un doublé en or pour Fillon Maillet?

Pas rassurant alors que l’objectif est de ramener une quinzaine de breloques… Samedi, les Bleus du biathlon emmenés le champion olympique Quentin Fillon Maillet tenteront de redonner le sourire au camp français lors du sprint masculin.

En haut de tableau, le classement est toujours dominé par l’Allemagne qui a ajouté une médaille d’or à sa collection (7) devant la Norvège (6). Les Pays-Bas chipent la troisième place à l’Autriche.

Or Argent Bronze Total



1. Allemagne (7 en or, 4 en argent, 0 en bronze) 11



2. Norvège (6, 3, 5) 14



3. Pays-Bas (5, 4, 1) 10



4. Suède (5, 2, 2) 9



5. Autriche (4, 6, 4) 14



6. Etats-Unis (4, 5, 1) 10



7. Chine (3, 3, 1) 7



8. Comité Olympique Russe (2, 4, 6) 12



9. Italie (2, 4, 4) 10



10. Japon (2, 2, 4) 8



11. Slovénie (2, 1, 2) 5



12. Suisse (2, 0, 5) 7



13. France (1, 5, 0) 6



14. Canada (1, 4, 7) 12



15. Finlande (1, 1, 2) 4