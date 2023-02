Mondiaux ski de fond 2023: Chappaz en bronze sur le sprint, derrière Klaebo et Golberg

Lors des championnats du monde de ski de fond ce jeudi, Jules Chappaz a obtenu la médaille de bronze du sprint en style classique. Le Français de 23 ans signe une très belle performance dans une course remportée par le Norvégien Johannes Klaebo.

Des championnats du monde qui commencent bien. Le fondeur français Jules Chappaz a décroché à 23 ans la médaille de bronze du sprint en style classique ce jeudi lors des Mondiaux dans la station slovène de Planica, derrière l'intouchable Norvégien Johannes Klaebo et son compatriote Paal Golberg.



Jules Chappaz est le cinquième Français à décrocher une médaille individuelle lors de Championnats du monde de ski nordique, après l'or de Vincent Vittoz en 2005 (skiathlon) et les médailles d'argent de Maurice Manificat en 2015 (15 km libre), Hervé Balland en 1993 (50 km) et Jean-Paul Pierrat en 1978 (50 km).



Septième temps des qualifications et meilleur Français, Chappaz a remporté son quart de finale et sa demi-finale. En finale, il n'a pas pu suivre Johannes Klaebo qui a mené un rythme d'enfer du début à la fin. Deuxième à l'entrée de la dernière ligne droite, il a été devancé à la photo finish par Paal Golberg pour 2/100e de seconde pour la médaille d'argent.

Aucun podium en Coupe du monde pour Chappaz avant cette médaille

C'est la première fois qu'un Français monte sur un podium de sprint aux Championnats du monde, alors qu'aux Jeux olympiques de Turin en 2006, Roddy Darragon avait pris la médaille d'argent.



A 23 ans, Chappaz ne compte aucun podium en Coupe du monde. Il a atteint pour la première fois de sa carrière la finale d'une épreuve de sprint en début de saison à Ruka en Finlande, déjà en style classique, et a pris la 6e place, son meilleur résultat jusque-là.



Un autre Français, Lucas Chanavat, qui compte 15 podiums en Coupe du monde, dont deux victoires, s'est hissé jeudi en finale à Planica, terminant à la sixième place. Jeudi, l'équipe de France de ski de fond attendait son leader Richard Jouve sur le podium, mais le lauréat de la Coupe du monde de sprint l'an passé a été éliminé dès les quarts de finale, après une qualification compliquée et le 19e temps.