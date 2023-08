Patinage artistique: Alexandra Paul, ancienne patineuse olympique, décède à 31 ans dans un accident de la route

Alexandra Paul, une ancienne patineuse artistique canadienne, est décédée mardi dernier dans un accident de la route à l'âge de 31 ans. Présent à l'arrière du véhicule, son fils de 10 mois a survécu.

Le monde du patinage artistique est en deuil. Alexandra Paul, ancienne athlète olympique âgée de 31 ans, a perdu la vie mardi dernier dans un accident de la route dans le canton de Melanchthon, dans l'Ontario. Selon Sky, sa voiture a été percutée par un camion alors que la Canadienne était présente avec son fils dans un accident qui a impliqué au total sept véhicules.

18e des Jeux de Sotchi en 2014

L'enfant de 10 mois a été emmené dans un hôpital et ses jours ne seraient pas en danger. Paul était mariée à Mitchell Islam, son partenaire en compétition, avec qui elle a notamment participé aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, terminant à la 18e place de la catégorie de danse sur glace, et décroché plusieurs médailles internationales. Elle avait pris sa retraite sportive en 2016 et s'était reconvertie comme avocate depuis 2021.

"C’est avec le cœur lourd que Patinage Canada annonce le décès soudain d’Alexandra Paul, membre chérie de notre communauté de patinage, écrit la fédération canadienne sur son site. Étoile brillante sur la glace et hors glace, Alexandra a laissé une marque indélébile sur le monde du patinage artistique, grâce à son dévouement, sa passion et ses talents remarquables. (...) L’engagement envers l’excellence d’Alexandra n’a eu d’égal que sa chaleur et sa gentillesse, gagnant l’affection des autres athlètes, des entraîneurs et des partisans".

"Elle était non seulement une athlète accomplie, mais aussi un véritable modèle pour les futurs patineurs"

"Alors que nous nous souvenons des contributions d’Alexandra au sport, nous nous remémorons également la camaraderie et l’esprit sportif qu’elle a illustrés, poursuit Patinage Canada. Elle était non seulement une athlète accomplie, mais aussi un véritable modèle pour les futurs patineurs, démontrant les valeurs de la résilience, de la persévérance et de la conduite sportive. Pendant cette période difficile, nos pensées accompagnent la famille, les amis et tous ceux qui ont eu la chance de la connaître".