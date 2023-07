JO d'hiver 2030: les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur veulent déposer une candidature commune

Un déjeuner de travail est prévu ce mercredi au palais de l'Élysée afin d'échanger autour d'une éventuelle candidature française pour les Jeux olympiques d'hiver en 2030, selon les informations de BFMTV.

A un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024, la France pense déjà l'avenir du sport dans le pays. Mercredi, avant un Comité olympique et paralympique largement consacré aux JO de Paris en 2024, le chef de l'Etat évoquera une autre échéance: celle d'organiser les JO d'hiver de 2030. Un déjeuner est même prévu en ce sens au palais de l'Élysée selon les informations de BFMTV.

Le président de la République recevra à déjeuner Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une candidature commune "dans le massif alpin français"

Deux élus régionaux qui portent déjà le projet des Jeux d'hiver de 2030 depuis quelques années. Le président du Comité national olympique, David Lappartient, et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra seront aussi présents autour de la table pour ce déjeuner programmé au lendemain de l'annonce de la candidature commune des deux régions à l'organisation des JO 2030.

"Conscients de ces atouts, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en concertation avec l’Etat, se sont rapprochés pour envisager une candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, a indiqué ce mardi un communiqué commun pour officialiser ce projet. Cette démarche résulte de la conviction qu’ensemble et unis, une ambition olympique collective peut être portée dans le massif alpin français. Une ambition qui, en plus des enjeux sportifs, s’inscrit dans une transformation de l’économie et de l’environnement des sports d’hiver et un objectif de valorisation de notre patrimoine naturel, culturel et touristique d’exception."

"Emmanuel Macron a une volonté politique d'organiser de grands événements sportifs"

Le dossier de candidature des deux régions devra recevoir un appui de l'Etat, et être validé par les organismes olympiques d'ici la fin de l'année.

"Les régions ont une grande motivation sur ce projet, explique un acteur du dossier auprès de BFMTV. L'Élysée s'y intéresse, vu l'engouement suscité dans le pays par les JO l'année prochaine. Emmanuel Macron a une volonté politique d'organiser de grands événements sportifs en France, car nous avons un savoir-faire reconnu en la matière."

Les prochaines étapes pour la candidature à l'organisation des JO d'hiver 2030:



- Transmission par le CNOSF en juillet du souhait d'ouvrir une phase de dialogue formel avec le CIO et sa commission des futures villes hôtes en vue de l'élaboration d’un dossier de candidature après l’expression par les deux Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur de leur intérêt pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 ;



- Soumission d’un projet de candidature au CNOSF et au CPSF et à leurs organes délibérants en septembre ;



- Soumission du projet à la commission de futur hôte pour les Jeux Olympiques d’hiver en deuxième partie de septembre.

Des athlètes français déjà engagés

En attendant le déjeuner de travail en présence du président Macron ce mercredi, plusieurs sportifs tricolores ont déjà assuré de leur soutien cette candidature commune des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est notamment le cas du quintuple champion olympique de biathlon (et membre du CIO) Matin Fourcade, de la championne olympique et championne du monde de danse sur glace Gabriella Papadakis ou encore d'Alexis Pinturault et de Marie Bochet, octuple championne paralympique de ski alpin.

"Par notre culture des sports d’hiver, notre environnement et grâce à nos athlètes, nous avons la possibilité d’écrire les Jeux Olympiques d’hiver de demain, adaptés à nos enjeux sociaux et climatiques: saisissons cette chance", s'est ainsi enthousiasmé Martin Fourcade après l'annonce de ce projet pour les JO 2030.

Déjà plusieurs rivaux pour la France

D'autres villes ont fait part de leur intérêt pour organiser les JO d'hiver de 2030. Candidate malheureuse face à Milan pour les JO d'hiver 2026, la Suède est entrée en juin dans la deuxième phase du processus de candidature.

Salt Lake City, candidate connue depuis plusieurs années et déjà hôte en 2002, est aussi en lice: mais du fait des JO d'été à Los Angeles en 2028, la capitale mormone préfère désormais l'édition 2034, tout en restant disponible pour 2030.