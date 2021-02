Mondiaux de ski en direct: Pinturault rate le podium, Noël à la faute sur le slalom

Sauf énorme surprise, Sebastian Foss-Solevaag remportera la médaille d'or du slalom de ces Mondiaux de Cortina d'Ampezzo. Le norvégien va l'emporter avec 21 centièmes d'avance sur Adrien Pertl. Son compatriote Henrik Kristoffersen échoue à 46 centièmes et se contente du bronze. Premier Français, Alexis Pinturault termine à la septième place (à une minute et 50 centièmes) alors que Clément Noël a commis une énorme faute et a fini à plus de dix seconds du vainqueur.