Mondiaux de ski: Noël et Pinturault dans le coup pour le titre après la première manche

Clément Noël et Alexis Pinturault se sont classés respectivement cinquième et septième de la première manche du slalom des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo ce dimanche. Les deux Français restent en course pour décrocher une médaille alors que l'Autrichien Adrian Pertl est leader à mi-course.

Déçu de sa cruelle sortie de route sur le géant et laissant le titre mondial à son compatriote Mathieu Faivre, Alexis Pinturault a signé une première manche assez propre ce dimanche lors du slalom des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo. Premier concurrent du jour sur la piste italienne, le skieur de Courchevel n'a pas pris de risques immenses mais a signé une belle septième place à l'arrivée, à 41 centièmes de l'Autrichien Adrian Pertl.

"Les sensations étaient plutôt bonnes mais c'est serré. Hormis Pertl ont est tous dans les mêmes temps, a expliqué Alexis Pinturault au micro d'Eurosport. Il va falloir essayer de bien analyser pour la seconde manche. Le système des dossards changera un peu les choses aaussi avec seulement quinze athlètes inversés."

Noël visera l'or

Mais lors de cetter dernière course des Mondiaux, la principale chance de médaille du clan tricolore semble bien pour Clément Noël, cinquième à seulement 34 centièmes. Le nouveau phénomène de l'équipe de France a longtemps semble dans le ryhtme avant de laisser échapper la première place dans le bas du parcours. Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag est provisoirement troisième et pourrait bien constituer la principale menace pour le Français.

"C'est une bonne manche je suis content. Ce n'était pas parfait, j'en ai encore sous le pied, a estimé le Français après sa course. Sur la dernière double porte, j'ai un appui un peu violent et je perds du temps."

Deux bémols pour le clan tricolore, Victor Muffat-Jeandet et Jean-Baptiste Grange sont partis à la faute. Rendez-vous à 13h30 pour la seconde manche. Toujours en quête d'un premier sacre mondial en slalom Clément Noël et Alexis Pinturault devront tenter le tout pour le tout à Cortina. L'espoir est plus que jamais permis pour les deux leaders des Bleus.