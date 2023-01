Ski alpin: inarrêtable, Shiffrin fond sur le mythique record de Vonn

En remportant le slalom de Zagreb ce mercredi, Mikaela Shiffrin se rapproche un peu plus du record de Lindsey Vonn (82 victoires). A une unité de sa compatriote, elle pourrait la rejoindre dès jeudi.

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté ce mercredi le slalom de Zagreb, sa 81e victoire sur le circuit mondial, et n'est plus qu'à une unité de l'emblématique record de sa compatriote Lindsey Vonn. Shiffrin a devancé la championne olympique slovaque Petra Vlhova de 76 centièmes et la Suédoise Anna Swenn Larsson de 1 seconde 21 centièmes.

"Je suis très heureuse, j'ai pris beaucoup de plaisir à skier, j'ai produit mon meilleur ski sur les deux manches. J'ai pris les risques dont j'avais besoin. C'est un sentiment incroyable quand tout se passe comme ça", a-t-elle apprécié au micro de la Fédération internationale de ski (FIS).

Déjà en tête après la première manche, Shiffrin a enfoncé le clou sur le second tracé d'une piste rendue difficile par les températures douces des derniers jours.

Un record égalé dès jeudi ?

Sur un nuage, l'Américaine de 27 ans a remporté les cinq dernières courses du circuit mondial (un super-G, deux géants, deux slaloms) pour porter son total à 81.

Elle aura l'occasion lors d'un nouveau slalom à Zagreb, dès jeudi, d'égaler le record féminin de victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn (82), retraitée depuis 2019. Elle pourra ensuite s'attaquer au record absolu que détient le Suédois Ingemar Stenmark (86).

Déjà quatre fois vainqueure du gros globe de cristal, Shiffrin s'envole au classement général de la Coupe du monde avec 389 points d'avance sur sa dauphine, Petra Vlhova.