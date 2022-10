Ski alpin: le géant femmes de Sölden, première course de la saison, annulé en raison des conditions météo

Le géant femmes de Sölden, qui lance traditionnellement la saison de ski alpin en Autriche, n'aura pas lieu ce samedi matin, la faute aux fortes pluies sur la station du Tyrol.

Le circuit masculin doit débuter dimanche

Une forte pluie s'est invitée sur la station du Tyrol, transformée en neige à partir de 2.500m d'altitude sur une partie du glacier du Rettenbach, où devait se dérouler la course. "En raison des conditions météo actuelles et des prévisions, le jury et le comité d'organisation local ont décidé d'annuler le géant femmes du jour", écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Le ski libre, entraînement officiel, avait déjà été annulé vendredi à cause d'un fort vent qui empêchait les remontées mécaniques de fonctionner. La dernière annulation à Sölden, qui ouvre depuis plus de 20 ans la saison de ski alpin fin octobre, remonte à 2018 lorsque la course hommes n'avait pas pu s'élancer. Le circuit masculin doit toujours débuter dimanche avec un géant. Le Suisse Marco Odermatt, solide vainqueur du classement général de la Coupe du monde de ski alpin la saison dernière, fera figure de favori pour ce géant qu'il avait gagné l'an dernier.