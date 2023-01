Ski alpin: les images sensationnelles de Lindsey Vonn, qui descend la Streif en pleine nuit

À 38 ans, la célèbre skieuse américaine Lindsay Vonn a descendu de nuit la Streif, piste mythique de Kitzbühel. Elle est la première femme à s'attaquer à ce parcours en intégralité depuis plusieurs dizaines d'années.

"J'ai skié la piste la plus difficile du monde", a-t-elle commenté sur ses réseaux sociaux. Lindsey Vonn a publié les images d'une performance de haute volée, dans laquelle elle descend la Streif, mythique piste de Kitzbühel. Seul le petit monde du ski alpin masculin fait escale dans la station autrichienne habituellement. La dernière fois que des femmes ont pu se mesurer à cette descente dremonte à 1961, mais sur une seule partie du tracé.

Des pentes à 85%

Cette piste est considérée comme la plus difficile et la plus dangereuse du monde, avec des pourcentages vertigineux (85% par endroits). Au cours de sa carrière riche en succès, Lindsay Vonn avait évoqué son regret de ne pas pouvoir concourir à Kitzbühel.

La star est donc la première femme depuis plus d'un demi-siècle à fouler cette neige mais inspire d'autres skieuses. Ester Ledecka et Ilka Stuhec ont déjà fait part de leur envie de suivre l'Américaine sur ces pentes.

En 2021, deux énormes chutes (Urs Kryenbühl et Ryan Cochran-Siegle) avaient fait pâlir le circuit masculin, qui avait réclamé plus de sécurité. Les skieurs peuvent atteindre une vitesse impressionnante de 150km/h, de quoi ravir les têtes brûlées.

Trois Français ont remporté au moins une épreuve de Coupe du monde à Kitzbühel: Jean-Claude Killy (la première descente en 1967), Luc Alphand (deux descentes en 1995, une en 1997) et Alexis Pinturault (le super combiné en 2014, 2015 et 2016).