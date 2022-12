Ski alpin (Val Gardena): à 41 ans, Clarey manque d'un rien sa première victoire en Coupe du monde

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a dominé ce samedi la descente de Coupe du monde de Val Gardena (Italie), juste devant le Français Johan Clarey.

A 41 ans et 344 jours, le descendeur français Johan Clarey a bien cru tenir sa première victoire en Coupe du monde. Mais il a dû se contenter de la deuxième place ce samedi à Val Gardena (Italie) derrière le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, alors que le Suisse Marco Odermatt a raté le podium pour la première fois de la saison.

Kilde a devancé de 35 centièmes Clarey et de 42 centièmes l'Italien Mattia Casse, qui monte pour la première fois de sa carrière sur une podium de Coupe du monde à 32 ans. Un peu plus loin, Odermatt et l'Américain Travis Ganong, ont terminé sixièmes ex-aequo. A 30 ans, Kilde engrange déjà sa quatrième victoire de la saison en Coupe du monde, sa seizième au total, dans le duel qui l'oppose à Odermatt, 25 ans.

10e podium en Coupe du monde pour Clarey

C'est dans la deuxième partie du parcours que Kilde a bâti son succès, en reprenant une seconde à Clarey, alors qu'il semblait battu. Le Français, médaillé d'argent de la descente olympique en février à Pékin, a excellé dans la première partie du parcours, même s'il a parfois été sur un fil en prenant beaucoup de risques. Son compatriote Adrien Théaux finit quatrième à 67 centièmes du vainqueur.

Au moment du passage de Kilde sur la ligne d'arrivée, Clarey a affiché une moue un peu dépitée, se voyant une nouvelle fois battu d'un rien pour la plus belle place. Alors qu'il prendra sa retraite à la fin de l’hiver, il signe à Val Gardena son 10e podium en Coupe du monde. La veille, le super-G avait été annulé en raison des très mauvaises conditions météorologiques : un épais brouillard était tombé sur la majeure partie du parcours situé dans le massif des Dolomites, où le soleil est maître samedi.

Jeudi, l'Autrichien Vincent Kriechmayr avait remporté la première descente, devant Odermatt et un autre Autrichien, Matthias Mayer.