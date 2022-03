Ski alpin (Méribel): Worley remporte le petit globe du géant sur la dernière course de la saison

Après une première manche ratée, la Française Tessa Worley s'est rattrappée lors de la deuxième manche pour s'offrir son deuxième globe de cristal en géant, devant Sara Hector et Mickaela Shiffrin, ce samedi à Méribel.

Tessa Worley historique. Après une première manche loin des attentes, la skieuse française a tout tenté pour aller chercher le deuxième globe de sa carrière en géant, après celui glané en 2017. Partie avec 1"60 de retard sur Mickaela Shiffrin, vainqueur du Gros Globe, Tessa Worley devait sortir le grand jeu pour rafler la mise au nez et à la barbe de l'Américaine et de Sara Hector, leader de la spécialité avant la dernière étape de la saison. Et la native d'Annemasse a réalisé une deuxième manche solide en terminant 4e, malgré une fin de course délicate. La Française a dû attendre le passage de Mickaela Shiffrin pour assurer ce globe, l'Américaine terminant 7e.

