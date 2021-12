Ski (Alta Badia): décevant sur la piste, Pinturault souffre psychologiquement

Seulement 15e du slalom géant d’Alta Badia, Alexis Pinturault a tenté d’expliquer à notre micro son début de saison délicat. Le skieur de Courchevel a notamment évoqué “un manque de fraîcheur psychologique et mentale”.

Plongé en plein doute après sa 15e place au slalom géant d’Alta Badia, Alexis Pinturault avait besoin de soulager sa conscience. Vainqueur du Gros Globe de cristal la saison passée, le skieur de Courchevel, qui court toujours après sa première victoire, est à la peine cette saison. Trop lent à se mettre en action, Pinturault est passé à côté de son deuxième passage en Italie. "Le jour des courses, on a besoin du tonus, de la lucidité, de ce punch et de cette détermination. Là je ne l'ai pas en course. Je suis moins agressif, moins à l'attaque, et les résultats en découlent", a confié Pinturault à RMC Sport. Le skieur français se sent vulnérable.

Pinturault souhaite prendre du recul

"Physiquement, on va dire que je me sens étrange depuis le début de la saison, a-t-il glissé à notre micro, sans filtre. J'ai perdu des choses… Je ne sais pas si ce sont des repères, une manière de me sentir au départ, si je cherche des choses que j’avais l’an dernier ou même il y a deux ans. Finalement, peut-être que c’est juste différent, et que les années passent, les choses évoluent. Je ne me sens pas totalement dans mes bottes quand je suis au départ, et ça me dérange un peu. J'ai comme le sentiment d'un manque de fraîcheur psychologique et mentale. C’est encore moins bon."

Et pour s’en défaire, plutôt que de taire cette souffrance, Pinturault a choisi d’en parler ouvertement, nourrissant le secret espoir de s’en libérer: "Si je le garde pour moi et que je n’en parle pas, je pense que ça mettra encore plus de temps, j’aurais encore plus de problèmes, avec le risque de me fracasser. Je suis dans une situation où pendant longtemps j'ai voulu ce gros globe. L’une des raisons qui pourrait expliquer mon état, c’est que je n'ai certainement pas assez coupé à l'intersaison. J’accumule une certaine fatigue. J’ai l’impression d’enchaîner avec la saison dernière. Il faut que je prenne un peu de recul, que je voie les choses un peu différemment, ça peut être aussi bénéfique. Le meilleur de ce que j'ai aujourd'hui ce n'est pas suffisant pour pouvoir gagner régulièrement."