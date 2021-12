Val d'Isère (slalom): monstrueux, Noël s'impose à domicile

Clément Noël a remporté brillamment le slalom de Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isère ce dimanche. Il a signé le meilleur temps des deux manches et décroche ainsi sa neuvième victoire sur le circuit mondial.

"La première de la saison, on arrive toujours un peu dans l’inconnu, confiait-il cette semaine dans un entretien à RMC Sport. L’idée c’est de voir où on se place, d’analyser le résultat à la fin de la course, de voir si on en a sous le pied, de vite remettre les choses en place si ça s’est mal passé pour la course d’après. Et si ça se passe bien, tant mieux, c'est un signe positif." Clément Noël peut être rassuré, ça s'est très bien passé puisqu'il a remporté ce dimanche son premier slalom de la saison à Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin. Il s'agit de sa 9e victoire sur le circuit mondial.

"Un gros soulagement"

A domicile, le Vosgien de 24 ans a d'abord réussi dans la matinée le meilleur temps de la première manche devant l'Italien Alex Vinatzer et le champion du monde norvégien Sebastian Foss-Solevaag. Deuxième du géant samedi, Alexis Pinturault s'est lui totalement raté. Pas dans le rythme, il a commis une énorme erreur en fin de tracé et n'a pas réussi à intégrer le top 30. Tenant du titre du petit globe de la spécialité, l'Autrichien Marco Schwarz a également été éliminé d'entrée.

En confiance, sûr de sa force, Clément Noël s'est baladé pour écraser la concurrence et remporter également la deuxième manche. Il ouvre donc son compteur cette saison. Le podium est complété par le Suédois Kristoffer Jakobsen (+1"40) et le Croate Filip Zubcic (+1"85). "C'est un gros soulagement en passant la ligne. J'étais assez confiant sur ma capacité à bien skier. C'est trop cool de commencer comme ça. Je vais en profiter, c'est un peu d'émotion de gagner ici, ça touche. Je sais que ma famille est là. J'avais de la pression", a réagi le vainqueur du jour au micro de la chaîne L'Equipe.