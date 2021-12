Val d'Isère (slalom géant): Odermatt leader après la première manche, Pinturault et Faivre en embuscade

Alexis Pinturault, tenant du titre du classement général, s'est classé 2e de la première manche du slalom géant de Val-d'Isère, ce samedi dans le cadre de la Coupe du monde de ski alpin. Marco Odermatt a signé le meilleur temps, Matthieu Faivre a terminé 4e.

À Val-d'Isère (Savoie) pour leur première épreuve de Coupe du monde de ski alpin en France depuis leurs titres de l'an dernier, le numéro un mondial Alexis Pinturault a signé ce samedi matin le 2e meilleur temps (1:07.46, +0.32) de la première manche du slalom géant, et le double champion Mathieu Faivre a pris la 4e place (1:07.99, +0.85). Le Suisse Marco Odermatt, leader du classement général, s'est imposé (1:07.14).

Quatre autres Français étaient au départ. Clément Noël a enregistré le 38e temps, Victor Muffat-Jeandet s'est hissé au 9e rang et Thibaut Favrot s'est classé 14e. Cyprien Sarrazin, le 29e à s'élancer sur 64 participants, a chuté. Pour rappel, les 30 premiers peuvent participer à la deuxième manche, prévue ce samedi à 13 heures.

Pinturault "fatigué" par les conditions météo

"On est content, a réagi Alexis Pinturault au micro de L'Équipe. L'essentiel est préservé. Après la première manche, il faut être dans la bagarre. Ça a été une première manche difficile pour moi, alors qu'elle n'est pas spécialement longue. J'étais relativement fatigué en arrivant en bas. Les conditions très changeantes et la visibilité ont fait qu'il a fallu s'employer et mettre beaucoup d'énergie".

À l'approche de des Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février), ce slalom géant est le deuxième de la saison, après celui disputé en ouverture à Sölden. Marco Odermatt, qui a ensuite brillé en Amérique du Nord, l'avait emporté en Autriche, devant le local de l'étape Roland Leitinger et le Slovène Žan Kranjec. Alexis Pinturault s'était classé 5e, Matthieu Faivre 11e.

Le public était présent dans la réputée station savoyarde, malgré les risques de chutes de neige qui ont engendré d'improtantes difficultés de circulation dans la région. L'organisation de l'épreuve avait également été rendue incertaine par ces conditions météorologiques difficiles en ce lieu qui a provoqué l'annulation de 8 courses sur les 15 prévues ces trois dernières saisons.

Le top 10 de la première manche:

1. Odermatt

2. Pinturault

3. Zubcic

4. Faivre

5. De Aliprandini

6. Schmid

7. Kranjec

8. Feller

9. Muffat-Jeandet

10. Brennsteiner

...

14. Favrot

38. Noël