Snowboard: Kyle Smaine, ancien champion du monde de halfpipe, serait décédé dans un avalanche

Deux hommes sont décédés dans une avalanche survenue ce dimanche au Japon. Le snowboardeur américain Kyle Smaine, médaillé d’or de halfpipe au Mondiaux de Kreischberg (Autriche) en 2015, ferait partie des victimes.

Deux hommes pris dans une avalanche ont été retrouvés morts, a annoncé lundi la police, au lendemain de l'accident survenu dans la région centrale de Nagano, au Japon. Les autorités japonaises n'ont pas identifié les deux hommes à ce stade, mais le magazine de ski américain Mountain Gazette a écrit que le champion de snowboard freestyle Kyle Smaine, 31 ans, avait trouvé la mort dans une avalanche à Nagano dimanche.

Deux hommes qui voyageaient avec lui ont également posté sur Instagram des messages indiquant qu'il avait été tué dans l'avalanche. Kyle Smaine avait été médaillé d'or de halfpipe aux Mondiaux de snowboard freestyle organisés en 2015 en Autriche.

Le journal a précisé qu'il se trouvait avec un autre skieur professionnel, Adam U, et le photographe principal de la publication, Grant Gunderson. Dimanche "mon pire cauchemar" s'est produit, a écrit ce dernier dans un post Instagram lundi. Il a raconté qu'une avalanche avait été déclenchée par un autre skieur et que Kyle Smaine avait "été projeté 50 mètres plus loin par le souffle d'air, enseveli et tué".

Les deux hommes faisaient du hors-piste

Un responsable de la police, Tomohiro Kushibiki, a expliqué que deux hommes avaient été retrouvés en "arrêt cardio-respiratoire", une formule communément utilisée au Japon avant que la mort ne soit confirmée par un légiste.

Les deux hommes faisaient du hors-piste dimanche près de la station de Otari avec 11 autres skieurs et snowboarders quand l'avalanche s'est formée. Trois autres personnes ont été prises dans l'avalanche mais sont parvenues à s'en dégager, mais deux ressortissants étrangers étaient toujours portés disparus dimanche soir.

M. Kushibiki a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer l'identité des deux hommes retrouvés lundi, ni leur nationalité. La semaine dernière, une vague de froid exceptionnelle accompagnée de fortes chutes de neige a frappé le Japon et notamment Nagano, située au coeur des Alpes japonaises, très prisées des touristes étrangers adeptes des sports d'hiver. Une alerte aux avalanches est actuellement en vigueur dans la région.

Les fans n'ont pas tardé à laisser des hommages sous une vidéo postée par Kyle Smaine sur Instagram dimanche, le montrant en train de skier. "C'est ce qui me fait revenir au Japon chaque hiver. Une qualité de neige incroyable, des tempêtes non-stop, et un terrain vraiment fun qui semble s'améliorer au fur et à mesure que vous explorez", avait écrit le skieur dans un commentaire accompagnant l'extrait.