JO 2022: un skieur percute un caméraman en plein saut sur le halfpipe

Le Finlandais Jon Sallinen a percuté un caméraman juste après son impulsion de son saut sur l'épreuve du ski halfpipe des Jeux olympiques de Pékin, ce jeudi. L'image est impressionnante, mais il n'y a au final pas eu de casse.

"Du jamais-vu". Au moment de revoir les images lors du direct sur France Télévisions, Marie Martinod, médaillée d'argent sur le ski halfpipe en 2018 et également consultante pour RMC, était interloquée. Ce jeudi, lors de la première manche de qualification du ski halfpipe masculin aux Jeux olympiques de Pékin, le Finlandais Jon Sallinen a percuté un caméraman en plein saut.

Juste après son impulsion, sur le haut du demi-tube, le rider a violemment heurté le pauvre cadreur. Le choc a été rude et l'image impressionnante, mais, au final, il n'y a pas eu de casse. Le Finlandais, qui a chuté et qui est resté quelques secondes sur le haut du halfpipe, a pu finalement pu rejoindre l'aire d'arrivée sans bobo et le caméraman "va bien" selon les premières informations de France Télévisions.

Le Finlandais Jon Sallinen a percuté un caméraman © France 3

Seule conséquence pour Sallinen: un run à 18 points et une munition en moins pour se qualifier en finale. Il a finalement échoué à se qualifier en chutant lors de son deuxième run. Dans ces qualifications, Kevin Rolland, le porte-drapeau de la délégation tricolore, a tiré son épingle du jeu et s'est qualifié pour la finale (10e avec une nite de 75.25). La finale aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi.