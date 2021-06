Boxe: pas de vainqueur entre Floyd Mayweather et le YouTubeur Logan Paul

Très attendue, la rencontre ce dimanche soir à Miami entre Floyd Mayweather et le YouTubeur Logan Paul s'est terminée par un nul. La légende de la boxe s'est dit "surpris" par la résistance de son adversaire, bien plus lourd que lui mais rapidement fatigué sur le ring. La rencontre a en tout cas largement déçu, alors que les gains amassés s'annoncent considérables.

Logan Paul aura tenu 8 rounds face à la légende Floyd Mayweather. Aucun vainqueur n'a été déclaré lors de ce combat d'exhibition à Miami entre le YouTubeur et la légende de la boxe, ce dimanche soir. Le résultat de cet affrontement ne comptera pas donc dans le bilan de Mayweather, 44 ans et invaincu en 50 combats professionnels, et revenu sur le ring pour défier un homme aux 23 millions d'abonnés sur YouTube.

Logan Paul savoure "l'un des plus grands moments de sa vie"

Dès les premiers rounds, Logan Paul a bien eu du mal pourtant à rivaliser avec Floyd Mayweather, incapable de toucher réellement son adversaire avant le quatrième round. Le plus souvent, Logan Paul s'est retrouvé à accrocher Mayweather, qui n'a lui pas eu à forcer son talent pour décrocher quelques jabs notamment. Au total, 40% des coups envoyés par Mayweather ont touché leur cible, contre 13% pour Paul.

Enfin touché au quatrième round, Floyd Mayweather a riposté à la cinquième reprise d'un crochet du gauche, profitant de la fatigue de son adversaire, plus lourd que lui. La rencontre était aussi particulière par la différence de gabarits entre les deux hommes, avec 15 centimètres d'écart en faveur de Logan Paul (1,88m contre 1,73m), mais aussi de nombreux kilos de différence.

"Je ne veux plus jamais que personne ne me dise un jour que quelque chose est impossible, s'est exprimé Logan Paul, à l'issue de ce combat. J'ai prouvé ce soir que tout le monde peut réaliser ses rêves et se surpasser. C'est l'un des plus grands moments de ma vie. Je tiens à remercier Mayweather pour ça. On ne sait jamais avec ce gars-là, je vais rentrer à la maison en me demandant s'il m'a laissé survivre. Il est impossible à toucher. Je vais déjà me reposer et aller à la plage."

En fin de match, Floyd Mayweather avait cherché le KO, en vain donc. "Il a été meilleur que ce que je pensais, a reconnu le boxeur vis-à-vis de Logan Paul. Cela va être difficile pour lui d'atteindre le plus haut niveau, mais j'ai été surpris par lui. Je me suis amusé."

Un plaisir au moins très lucratif pour les deux hommes, puisque Logan Paul prévoyait de gagner plus de 20 millions de dollars à l'issue de ce combat. De son côté, Floyd Mayweather aurait négocié une prise de base à 10 millions de dollars et 50% des sommes récoltées en pay-per-view, soit le montant généré par le combat avec les téléspectateurs qui ont payé pour assister à ce show. Pour les fans de boxe en tout cas, le combat n'a pas été mémorable, à l'image des nombreuses réactions suscitées par cette affiche, très contrastées.