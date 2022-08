Boxe: des négociations pour un combat entre Fury et Usyk, l'Arabie saoudite veut l'organiser

Le Daily Mail rapporte des négociations entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk pour un combat de réunification des ceintures chez les poids lourds en fin d'année. L'affrontement pourrait avoir lieu en Arabie saoudite le 17 décembre prochain, la veille de la finale de Coupe du monde de football.

C'est le combat que tout le monde attend désormais. Vainqueur à nouveau d'Anthony Joshua ce samedi, conservant ainsi les ceintures WBA-WBO-IBF, Oleksandr Usyk (20 victoires, 0 défaites, 13 KO) espère maintenant avoir l'opportunité de défier Tyson Fury (32 v., 1 nul).

Le "Gipsy King", officiellement à la retraite depuis le 12 août, a jusqu'au 26 août pour confirmer sa décision, lui qui est l'actuel champion WBC des poids lourds. Selon le Daily Mail, il y aurait des négociations pour un affrontement entre les clans de l'Ukrainien et le Britannique.

Samedi, installé devant sa télévision, Tyson Fury n'a pas hésité à se plaindre du spectacle proposé par Joshua et Usyk. "C'était l'un des pires combats pour le titre des poids lourds que j'aie jamais vus. C'était de la merde! Allez Je pourrais les anéantir tous les deux la même soirée", a balancé le boxeur de 34 ans.

Le ministre des sports saoudien confirme son envie d'organiser le combat

Le combat d'unification des ceintures pourrait avoir lieu le 17 décembre prochain, en Arabie saoudite, soit la veille de la finale de la prochaine Coupe du monde de football qui se déroulera au Qatar. Le contrat devrait être supérieur à celui signé par Joshua et Usyk pour leur revanche.

"Nous sommes très intéressés par le combat pour le titre incontesté des poids lourds. Nous cherchons à le faire dans la ville de Riyad", a confirmé le prince Mohammad Abdulaziz, ministre saoudien des sports. Après son succès, Oleksandr Usyk en a d'ailleurs fait publiquement la demande: "Je pense que Tyson Fury n'a pas pris sa retraite. Je veux le combattre. Et il veut me combattre. Si je ne le combats pas, je ne combats plus du tout."

"Sortez votre putain de chéquier parce que le Gipsy King est ici pour rester, pour toujours!", a ajouté lui Fury dans sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux, en réaction à l'affrontement entre Joshua et Usyk, comme une indication pour son retour sur le ring.