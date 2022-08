Boxe: le nouveau craquage de Joshua en coulisse après sa défaite face à Usyk

Défait par Oleksandr Usyk samedi soir, Anthony Joshua a du mal à digérer sa défaite. Après son show sur le ring, le Britannique a de nouveau craqué en coulisse à la suite d'une remarque d'un spectateur.

Anthony Joshua est sonné après sa défaite face à Oleksandr Usyk. Battu pour la deuxième fois par Oleksandr Usyk dans sa tentative de conquête des titres WBA, IBF et WBO des lourds, dans la nuit de samedi à dimanche en Arabie Saoudite, par décision partagée des juges (113-115, 115-113, 116-112), le Britannique a perdu le fil à l'issue du combat, se laissant rattrapé par des émotions multiples, y compris en coulisse, rapporte le Daily Mail.

Après une remarque d'un spectateur lui disant de "rester professionnel", Anthony Joshua s'est emporté et a réagi de manière explosive en hurlant: "À qui parles-tu ? À qui tu parles putain ? T'es en colère ?"

>> Revivez le combat entre Joshua et Usyk

Ceintures jetées, insultes et discours étrange

Un nouveau coup de colère qui va dans le sens de son comportement sur le ring. Après proclamation de sa défaite, le boxeur de 32 ans a jeté deux des ceintures d'Usyk hors du ring avant de prendre la direction des vestiaires. Puis celui-ci est revenu en trombe pour serrer la main de l'Ukrainien afin de le féliciter, s'agenouillant même devant son bourreau. Mais le plus étrange restait à venir : il a ensuite pris le micro et s'est lancé dans une diatribe remplie de jurons, discutant du combat, de sa carrière, de la crise en Ukraine avant d'applaudir le champion dans une salle circonspecte.

"Si vous connaissiez mon histoire, vous comprendriez la passion. Je ne suis pas un boxeur amateur de cinq ans qui était un espoir promis à un grand avenir", a déclaré Joshua avant de poursuivre. "J'allais en prison, j'ai été libéré sous caution et j'ai commencé à m'entraîner, je voulais pouvoir me battre. Je vole ce moment à Usyk, je suis désolé, mais c'est à cause de la passion que nous y mettons."

En conférence de presse, plusieurs minutes après sa défaite, le boxeur britannique a fondu en larmes, là encore rattrapé par ses émotions. "J'ai juste parlé avec mon coeur. Ça a été tellement dur", a déclaré le Britannique, ajoutant: "il faut être très fort et ce soir, il y a une petite fissure dans l'armure".