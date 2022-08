Boxe: pourquoi Fury a jusqu’au 26 août pour rester (ou non) champion du monde

Champion WBC et The Ring des lourds, le Britannique Tyson Fury a confirmé sa retraite sportive ces derniers jours... quelques heures après avoir annoncé son retour. Si la ceinture The Ring est désormais vacante, le titre WBC restera autour de sa taille jusqu'au 26 août, date donnée par l'organisation mexicaine pour qu'il prenne une décision définitive. Explications.

Un jour c’est oui, un jour c’est non… Depuis sa victoire par TKO sur Dillian Whyte le 23 avril à Wembley, pour conserver ses ceintures WBC et The Ring des lourds, Tyson Fury souffle le chaud et le froid sur son avenir. A l’issue du combat, le Britannique avait annoncé sa retraite. Ces derniers jours, il s’est ravisé, laissant planer l’idée d’une trilogie contre son compatriote Derek Chisora (il l’avait battu en 2011 et 2014). Avant de… repartir à la retraite quelques heures plus tard. Alors, que croire? Le suivi de ses deux titres mondiaux permet d’y voir plus clair.

Le "Gypsy King", qui vient de fêter ses trente-quatre ans, a officiellement abandonné le titre du magazine The Ring, sans doute le plus prestigieux de la boxe actuelle. Ce dernier sera remis en jeu samedi prochain en Arabie Saoudite pour la revanche entre Oleksandr Usyk, champion IBF-WBA-WBO, et Anthony Joshua, qui occupent les deux premières places du classement des lourds de la célèbre publication américaine une fois Fury hors de l’équation.

L’Ukrainien peut devenir le premier boxeur de l’histoire champion The Ring chez les lourds-légers puis chez les lourds (Evander Holyfield aurait dû l’être mais il n’y avait pas de titre The Ring pendant une partie de ses règnes). "AJ", lui, peut devenir le troisième Britannique à conquérir cette ceinture dans la catégorie reine après Lennox Lewis et Tyson Fury. "Anthony veut gagner cette ceinture depuis longtemps, confirme son promoteur, Eddie Hearn. C’est une grosse source de motivation supplémentaire pour lui."

Reste le titre WBC, organisation mexicaine dont le président Mauricio Sulaiman a confirmé le choix du "Gypsy King". "Je sors d’une conférence vidéo avec lui et il a confirmé sa retraite officielle de la boxe, a lancé Sulaiman sur Twitter suite à l’annonce du combattant. Nous soutenons sa décision, c’est un rêve pour n’importe qui de prendre sa retraite invaincu et en tant que champion du monde WBC." Suite à une conversation avec son promoteur, le président de la WBC annonçait toutefois laisser à Fury jusqu’au 26 août pour décider s’il lâche ou non sa ceinture verte et leur annoncer par écrit. "Nous avons décidé de lui accorder ce délai, confirme Sulaiman. Nous pourrons ensuite prendre une décision concernant le titre. Il n’y a pas d’urgence."

S’il ne change pas d’avis, la WBC pourrait alors décider de faire disputer la ceinture vacante à l’ancien champion, l’Américain Deontay Wilder, battu par Fury dans ses deux derniers combats mais toujours premier dauphin du Britannique au classement de l’organisation mexicaine, dont le retour sur les rings se précise de plus en plus. Elle pourrait aussi la mettre en jeu entre le Britannique Joe Joyce et le Néo-Zélandais Joseph Parker, qui s’affronteront le 24 septembre à Manchester pour les titres WBC Silver-WBO International-WBO Inter-Continental.

Mais cette date du 26 août n’est peut-être pas anodine. Car elle sera après le deuxième combat Usyk-Joshua. Selon le vainqueur, Fury pourrait faire volte-face et garder sa couronne WBC pour s’offrir un choc XXL pour tous les titres et le statut de champion incontesté des lourds. "Je crois que Fury reviendra, surtout si Joshua gagne, prédit Eddie Hearn. On pourrait le voir réémerger pour disputer le titre incontesté des lourds." Toutes ces questions trouveront des réponses dans dix jours.