Boxe: "je pourrais les anéantir tous les deux la même soirée", Fury prêt à sortir de sa retraite pour combattre Usyk?

Sur ses réseaux sociaux, Tyson Fury n'a pas été tendre envers Anthony Joshua et Oleksandr Usyk. Le "Gipsy King" a qualifié leur affrontement de "pire combat pour le titre des poids lourds que j'aie jamais vu", en laissant la porte ouverte à un retour pour défier l'Ukrainien en vue d'une réunification des ceintures.

Officiellement retraité depuis le 12 août dernier, date de son 34e anniversaire, Tyson Fury n'en finit plus d'entretenir le doute sur un retour. Toujours champion WBC des lourds jusqu'au 26 août - il doit confirmer par écrit d'ici cette date qu'il se retire bel et bien des rings - le "Gipsy King" a regardé avec attention le combat entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, la nuit dernière. Et le Britannique ne s'est pas montré tendre envers les deux hommes.

"Sortez votre putain de chéquier, le Gispy King est ici pour rester !"

Aux Baléares pour son événement "Fury Fest", le boxeur a partagé une story sur son compte Instagram, relayée par la suite sur Twitter, lors de laquelle il livre son sentiment sur l'affrontement entre les deux hommes, qui bataillaient pour le championnat WBA-WBO-IBF.

Entouré par sa famille et des amis, et visiblement un brin alcoolisé, il a fustigé : "Pour être honnête avec vous les gars, après avoir regardé ça, les deux ont été nuls ! C'était l'un des pires combats pour le titre des poids lourds que j'aie jamais vus. C'était de la merde ! Allez ! Je pourrais les anéantir tous les deux la même soirée. Sortez votre putain de chéquier parce que le Gipsy King est ici pour rester, pour toujours !"

Usyk lance un appel à Fury

Après avoir vu l'Ukrainien défendre avec succès ses ceintures, Tyson Fury pourrait donc être tenté par un come-back pour ce qui serait l'une des affiches les plus attendues dans le monde de la boxe. Avec possiblement, à la clé, un record en termes de recettes.

Oleksandr Usyk en a tout cas fait la demande publique après sa victoire : "Je pense que Tyson Fury n'a pas pris sa retraite. Je veux le combattre. Et il veut me combattre. Si je ne le combats pas, je ne combats plus du tout."