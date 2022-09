Boxe: Fury laisse jusqu'à lundi à Joshua pour conclure leur combat

Le Britannique Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds, a laissé jusqu'à lundi à son compatriote Anthony Joshua pour signer le contrat de leur combat, a-t-il fait savoir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux samedi.

Le duel entre Fury et Joshua aura-t-il lieu? Mi-septembre, l'entourage de Joshua, ancien champion WBA, IBF et WBO des lourds - ceintures qu'il a perdu au profit de l'Ukrainien Oleksandr Usyk qui l'a battu à deux reprises -, avait fait savoir qu'il acceptait les conditions posées par Fury pour le combat, et notamment qu'il se contente de 40% de la bourse globale du contrat.



Mais le boxeur de 32 ans n'a encore rien signé et son aîné de deux ans s'impatiente. "J'étais optimiste il y a environ trois semaines mais cela ne devrait pas prendre aussi longtemps pour signer un contrat", a pesté le "Gispy King" (Roi des Gitans) dans une vidéo postée sur le compte Twitter de son promoteur, Queensberry Promotions.

"Si ce n'est pas fait lundi, je passe à autre chose"

"On sera fixé lundi de toute façon, parce que si ce n'est pas fait lundi, je passe à autre chose. Je ne vais pas attendre éternellement un gars qui a perdu trois de ses cinq derniers combats. Il a déjà bien de la chance que je lui offre une chance mondiale", a-t-il poursuivi.



Son promoteur, le très expérimenté Frank Warren, s'est montré plus optimiste au micro de BT Sport, expliquant qu'une réunion était prévue pour lundi. "J'espère qu'elle résoudra ce que je considère n'être qu'une poignée de questions à régler, pas de notre côté, mais apparemment du leur", a-t-il détaillé. "Espérons qu'ils respecteront leur parole et qu'ils ne se défileront pas", a-t-il tout de même ajouté.

Fury n'a jamais combattu contre Joshua

Fury avait proposé l'organisation d'une "bataille d'Angleterre" entre les deux boxeurs britanniques après que l'Ukrainien Oleksandr Usyk ait fait savoir qu'il n'accepterait pas un nouveau combat avant la début de l'an prochain.



Le 21 août dernier, Usyk a battu Joshua pour la seconde fois, conservant les titres WBA, IBF et WBO des lourds. Mais Fury, qui avait pourtant annoncé sa retraite à l'occasion de son 34e anniversaire le mois dernier, a décidé d'offrir "l'opportunité" à Joshua de l'affronter pour le titre WBC. Les deux hommes n'ont jamais combattu l'un contre l'autre.