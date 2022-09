Boxe: Oleksandr Usyk pourrait bientôt jouer... en D1 ukrainienne de football

Champion IBF-WBA-WBO-The Ring des lourds, Oleksandr Usyk a donné une interview dans laquelle il explique comment il compte jouer quelques minutes en Premier League ukrainienne de football la saison prochaine. Sans oublier d’évoquer Tyson Fury, qu’il aimerait affronter pour l’unification totale de la catégorie reine de la boxe.

Il espérait Tyson Fury pour l’unification totale de la catégorie reine. Il va peut-être, pour l’instant, devoir se contenter de Deontay Wilder. Champion IBF-WBA-WBO-The Ring des lourds, Oleksandr Usyk n’a pas encore de certitude sur son avenir à court terme dans le noble art. Mais en dehors des rings, l’Ukrainien retourné dans son pays en guerre suite à sa deuxième victoire de suite sur Anthony Joshua en août a un objectif précis dans le viseur: participer à un match de la Premier League ukrainienne, le championnat de plus haut niveau de son pays.

Interrogé sur sa chaîne YouTube, USYK17, le boxeur déjà assuré d’une place au Hall of Fame de la discipline a dévoilé son plan. Il compte sur l’arrivée dans l’élite la saison prochaine du FC Polissya, avec qui il a déjà disputé un match amical ces derniers mois et actuellement deuxième de son groupe en First League (la D2 locale), pour intégrer l’effectif pour une rencontre. Les dirigeants du club lui ont en effet promis qu’ils l’aligneraient pour sept minutes dans un match en cas de montée. Voilà pour le ballon rond.

Côté gants, le garçon a aussi quelques idées en tête. A trente-cinq ans, Usyk a profité de cet entretien vidéo pour annoncer qu’il combattrait encore maximum trois fois avant de prendre sa retraite. Son plan rêvé? Tyson Fury pour l’unification, la superstar mexicaine Saul "Canelo" Alvarez – qui s’était dit intéressé par cette perspective ces derniers mois – et une dernière sortie en forme d’adieux à la boxe chez lui dans le stade olympique de Kiev. Champion unifié des super-moyens, battu en mai par Dmitry Bivol pour une ceinture chez les mi-lourds, beaucoup plus petit que lui, Canelo ne semble pas le défi sportif le plus rempli de panache pour Usyk.

Mais ce dernier sait très bien pourquoi il le ferait. "Il a dit qu’il voulait me combattre. Ce serait un combat fou mais pour gagner des sous. Pourquoi pas? C’est juste pour l’argent." L’Ukrainien, qui explique dans cette vidéo retenir son souffle pendant plus de quatre minutes lors de certains entraînements extrêmes (avec des coaches attentifs pour le secourir s’il s’évanouit, ce qui lui est déjà arrivé sous l’eau lors d’une de ces séances!), revient également sur le choix du champion WBC, Fury, de proposer un choc 100% britannique à Joshua, qui devrait avoir lieu le 3 décembre à Cardiff si l’accord verbal se transforme en contrat signé, plutôt que de l’affronter pour toutes les ceintures des lourds.

"Malgré son côté dur et la façon dont on le décrit généralement, il a peur. Il a peur de moi, oui. Tout le monde veut Usyk-Fury… Je ne regarderai même pas leur combat. Je n’en ai pas envie. Bon, OK, je rigole." Alors qu’il pourrait pour sa part se tourner vers l’ancien champion Wilder en attendant, l’Ukrainien juge l’Américain comme le combat dans lequel il serait "le plus tranquille" comparé au "Gypsy King" ou à "AJ" (qu’il vient déjà de battre deux fois): "Mais je préfère Fury. Je ne prends pas le chemin le plus facile." Sauf peut-être pour s’offrir quelques minutes au plus haut niveau du football ukrainien.