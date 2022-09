Boxe: Joshua a accepté l’offre de Fury pour un combat le 3 décembre

En négociations ces derniers jours, le choc 100% britannique entre Tyson Fury et Anthony Joshua semble bel et bien parti pour se matérialiser: "AJ" a accepté tous les termes de l’offre du "Gypsy King" pour un combat pour la ceinture WBC des lourds le 3 décembre. Un accord passé sous silence tout le week-end en raison du décès de la reine Elizabeth II.

La boxe a cette tendance à ne pas offrir les combats espérés au moment où ils devraient avoir lieu. Mais aussi parfois la faculté à livrer des chocs inattendus. Alors que le monde du noble art espérait le voir sortir de sa "retraite" pour affronter Oleksandr Usyk dans un combat d’unification totale des poids lourds, Tyson Fury est désormais à deux doigts de finaliser un autre rendez-vous: un choc 100% britannique contre Anthony Joshua.

Les discussions, entamées ces derniers jours entre les deux camps après un échange sur les réseaux sociaux, paraissaient au point mort depuis la disparition de la reine Elizabeth II. Mais 258MGT, la compagnie de management de Joshua, a confirmé sur les réseaux sociaux que le clan "AJ" était bel et bien chaud bouillant en citant également son promoteur: "258 et Matchroom Boxing peuvent confirmer, au nom de Joshua, que nous avons accepté tous les termes de l'offre présentée à nous par l'équipe de Fury pour un combat le 3 décembre".

Un combat qui se fera a priori au Principality Stadium de Cardiff si l’on en croit les explications données par Fury la semaine dernière. L’accord, qui propose un partage de bourse à 60-40 en faveur de Fury et un 50-50 pour la revanche si Joshua s’impose, a été trouvé vendredi puis mis sous silence pour respecter le deuil national: "En raison du décès de la reine, il a été décidé de suspendre toute communication à ce sujet". Selon Frank Warren, co-promoteur de Fury, le camp Joshua va recevoir "très bientôt" un contrat reprenant tous ces termes acceptés et n’aura plus qu’à la signer pour officialiser l’affaire.

Joshua intégré au classement WBC

Toujours champion WBC (l’organisation mexicaine lui avait donné un délai jusqu’au 26 août pour abandonner ou non sa ceinture vu son annonce de retraite), Fury réalisera à cette occasion une défense volontaire de son titre. Autre signe qui tend à faire croire que le combat contre Joshua va se faire: ce dernier a été intégré ces dernières heures au sixième rang du classement des lourds de la WBC – alors qu’il n’appartenait pas au top 15 jusque-là – pour lui permettre de pouvoir affronter Fury pour sa couronne selon les règles de l’organisation.

Seul le choix du diffuseur pourrait encore être un obstacle pour monter ce combat mais les deux camps ont déjà affirmé être ouverts à un pay-per-view commun entre les deux entités auxquelles ils sont liés, BT pour Fury et DAZN pour Joshua. Après ce choc qui va faire vibrer la Grande-Bretagne, le vainqueur pourra se tourner vers Usyk, détenteur des titres UBF-WBA-WBO-The Ring qui ne voulait pas remonter si tôt sur le ring après avoir battu Joshua pour la deuxième fois de suite fin août, pour organiser enfin un combat permettant de sacrer un champion incontesté dans la catégorie reine.