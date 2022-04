Boxe: Maïva Hamadouche, sextuple championne du monde, arrête sa carrière

Après l’annulation de son prochain combat, la sextuple championne du monde française Maïva Hamadouche a annoncé qu’elle raccrochait les gants, ce mercredi, sur ses réseaux sociaux.

Elle devait combattre sur la carte de Floyd Mayweather, en mai prochain à Dubaï. Son adversaire, Delfine Persoon, ayant refusé le combat, Maïva Hamadouche va finalement mettre fin à sa carrière, comme elle l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, à 32 ans. Au cours de sa carrière, la Française aura été sextuple championne du monde des super-plumes (IBF), entre 2016 et 2021.

"Finalement, Delfine Persoon refuse le combat, ce que je comprends dans un sens. Mais pourquoi le partager alors qu’on ne le fait pas ?", s’est interrogé la championne, en déplorant une récente story Instagram de son adversaire belge qui teasait le combat. En 2015, cette dernière avait infligé la première défaite en pro de sa carrière à la Française. "J'arrête ma carrière, j'ai fait de belles choses. Finie la boxe, a-t-elle poursuivi. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue, je passe à autre chose."

Des JO compliqués

Ces derniers mois avaient été compliqués sportivement pour Hamadouche. Pour ses premiers Jeux olympiques à Tokyo, la policière de métier avait été éliminée dès son premier combat en -60kg, face à la Finlandaise Mira Potkonen, future médaillée de bronze, aux points. "Dans le dernier round, elle prend un avertissement et on me met perdante quand même, s’était-elle insurgée au micro des journalistes. Je suis désolée, je veux bien l’esprit olympique tout ça, mais pour moi, ce combat, je le perds pas."

En novembre dernier, elle avait voulu effacer cet échec en unifiant les titres chez les super-plumes, alors qu’elle détenait déjà la ceinture IBF. Le choc face à l’Américaine Mikaela Mayer avait alors tourné en sa défaveur, sur décision unanime des juges. Une deuxième défaite en 24 combats chez les pros qui n’empêche pas "El Veneno" de demeurer l’un des plus beaux palmarès de la boxe féminine française.