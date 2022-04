Boxe: "J'ai un peu pété un plomb", après l’annonce de sa retraite, Hamadouche justifie sa volte-face

Une semaine après avoir annoncé vouloir ranger les gants au placard, Maïva Hamadouche a fait machine arrière ce mercredi en annonçant sur Twitter qu’elle allait continuer sa carrière. La sextuple championne du monde a expliqué à RMC Sport les raisons de cette volte-face.

Elle affirme être "revenue à la raison". Ce mercredi, une semaine après avoir annoncé vouloir prendre sa retraite après l’annulation de son combat face à la Belge Delfine Persoon, la Française Maïva Hamadouche a fait machine arrière en indiquant sur Twitter qu’elle allait finalement poursuivre sa carrière. Contactée par RMC Sport, la sextuple champion du monde a expliqué les raisons de ce revirement de situation.

"C'est comme un tennisman qui casse une raquette"

"Je suis sensible, je prends la boxe très à cœur. Ce qu'il s’est passé aux JO (élimination dès son premier combat à Tokyo, ndlr), je l’ai très mal vécu. Las Vegas (défaite dans un combat pour la ceinture mondial, ndlr)‘, je n’ai pas compris non plus. Coup sur coup, ça a été dur, puis ce qui s’est passé avec Delfine Persoon a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ce n’est pas un coup de tête, ça trottait dans ma tête. Je me rattrape. C’est comme un tennisman qui casse une raquette. J’ai un peu pété un plomb, c’est justifié. Je reviens sur ma décision mais ça reste dur pour la boxe."

Plus tôt dans la journée, au moment d’annoncer sa volonté de poursuivre sa carrière, la policière de métier s’était montrée plus vague. "Les aléas autour du ring peuvent parfois être plus compliqués à gérer que le combat en lui-même. Ce n'était pas un coup de tête non plus. Ce sont les combats et les entraînements qui m'animent et rien d'autre, a-t-elle justifié ce mercredi sur ses réseaux sociaux. Les valeurs du combattant me définissent toujours mais je suis freinée par des paramètres que je ne maîtrise pas et c'est insupportable. J'ai donné sans compter pour la boxe et je continuerai. Je remercie ceux qui m'encouragent."