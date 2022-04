Boxe: une semaine après l'annonce de sa retraite, Maïva Hamadouche fait machine arrière

Sur son compte twitter, Maïva Hamadouche a annoncé ce mercredi qu'elle va continuer sa carrière. La boxeuse française de 32 ans, sextuple championne du monde, avait annoncé sa retraite la semaine dernière.

Sextuple championne du monde, Maïva Hamadouche va finalement poursuivre sa carrière. La boxeuse français de 32 ans avait annoncé, il y a une semaine, qu'elle ne disputerait plus de combat professionnel après l'annulation de l'affrontement face à Delfine Persoon initialement prévu en mai prochain, sur la volonté de son adversaire.

"Je suis freinée par des paramètres que je maîtrise pas et c'est insupportable"

"Bonjour à tous, c'était pour dire que je n'arrêterai pas ma carrière. Les aléas autour du ring peuvent parfois être plus compliqués à gérer que le combat en lui même. Ce n'était pas un coup de tête non plus. Ce sont les combats et les entraînements qui m'animent et rien d'autre, a-t-elle justifié ce mercredi sur ses réseaux sociaux. Les valeurs du combattant me définissent toujours mais je suis freinée par des paramètres que je maîtrise pas et c'est insupportable. J'ai donné sans compter pour la boxe et je continuerai. Je remercie ceux qui m'encouragent."

Policière de métier, Hamadouche avait connu des derniers mois compliqués d'un point de vue sportif, à l'image des Jeux olympiques de Tokyo. La Française avait été éliminée dès son premier combat en -60kg, face à la Finlandaise Mira Potkonen, future médaillée de bronze, aux points.

En novembre dernier, elle avait connu une deuxième défaite en 24 combats chez les pros, sur décision unanime des juges face à l'Américaine Mikaela Mayer. "El Veneno" souhaitait alors effacer l'échec des JO en unifiant les titres chez les super-plumes, alors qu’elle détenait déjà la ceinture IBF.