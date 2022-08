Boxe: Usyk reste le roi et attend Fury, Joshua est-il fini?

Onze mois après avoir détrôné Anthony Joshua, Oleksandr Usyk a confirmé ce samedi en Arabie Saoudite qu’il était bel et bien supérieur au Britannique pour conserver ses titres IBF-WBA-WBO des lourds et ajouter à sa collection la prestigieuse ceinture The Ring. Joshua est-il fini? Que donnerait un choc d’unification contre Tyson Fury si Usyk parvenait à le sortir de sa retraite? Le RMC Fighter Club fait sa rentrée avec le débrief du plus gros combat de boxe de l’été.

Il était habité par un feu intérieur impossible à éteindre, porté par tout un pays pris depuis six mois dans un conflit armé. Il était surtout le meilleur boxeur. Un génie du noble art qui a déjà mérité sa place à la table des all-time greats (les plus grands de tous les temps). Champion IBF-WBA-WBO des lourds depuis sa victoire sur Anthony Joshua en septembre dernier, Oleksandr Usyk a rajouté la prestigieuse ceinture The Ring à sa collection en infligeant une nouvelle défaite au Britannique ce samedi à Jeddah (Arabie Saoudite).

Un succès sur décision partagée – un juge a donné "AJ" vainqueur – qui ne souffre d’aucune contestation tant l’Ukrainien, premier boxeur de l’histoire à remporter la ceinture The Ring chez les lourds-légers et chez les lourds, a su régaler par ses déplacements, sa technique et sa capacité à s’adapter au plan de l’adversaire. Conscient d’avoir trop tenté de jouer au technicien contre le meilleur technicien lors du premier combat, Joshua avait tout changé pour cette revanche: un nouveau coach réputé pour l’agressivité de ses boxeurs, Robert Garcia, et l’envie d’aller plus chercher la bagarre et le KO pour profiter de ses avantages physiques et de sa puissance supérieure.

Sans oublier de plus se concentrer sur les coups au corps, qui avaient déjà fait mal à Usyk (de son propre aveu) lors de leur première danse. Le Britannique a fait tout ça, et bien, mais cela restait insuffisant face aux qualités pugilistiques de l’Ukrainien dans ce nouveau duel des champions olympiques 2012. De quoi pousser Joshua à "craquer" au micro quelques secondes après le combat dans une scène compréhensible par sa frustration mais qui n’aura pas aidé son image.

Et maintenant, quelle suite pour "AJ"? Alors que le garçon a déjà annoncé vouloir remonter dans le ring avant la fin de l’année et redevenir champion du monde pour la troisième fois à l’avenir, tout sauf ubuesque alors qu’il affiche seulement trente-deux ans, les possibilités pour lui restent nombreuses. Un duel 100% britannique pour se relancer (Derek Chisora ou Dillian Whyte)? Se frotter enfin à Deontay Wilder pour un combat moins prestigieux qu’il y a quelques années mais qui donne toujours envie? Une trilogie contre Andy Ruiz?

Usyk, lui, attend un seul nom: Tyson Fury. Le "Gypsy King", toujours champion WBC pour l'instant (il a jusqu’au 26 août pour confirmer ou non sa retraite à l’organisation mexicaine), est attendu par l’Ukrainien pour la première unification totale à quatre ceintures – et même cinq avec la version The Ring – de l’histoire des lourds après avoir déjà réussi cette performance chez les lourds-légers. Et Fury ne semble pas contre l’idée à l’écouter sur les réseaux sociaux depuis samedi.

Selon le Daily Mail, des négociations sont même déjà en cours entre les deux camps avec l’Arabie Saoudite candidate pour accueillir ce choc et qui aurait l’idée de le faire le 17 décembre, soit… la veille de la finale de la Coupe du monde de football chez le Qatar voisin. Mais alors, quel(s) scénario(s) imaginer entre les deux? Le RMC Fighter Club, podcast RMC Sport consacré aux sports de combat, fait sa rentrée pour débriefer le plus gros combat de l’été en boxe et répondre à toutes ces questions.