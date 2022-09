Boxe: Joshua accepte la proposition de Fury… qui veut une autre date

Le feuilleton vers un éventuel choc 100% britannique entre Tyson Fury, champion WBC des lourds) et Anthony Joshua avant la fin de l’année continue. Si "AJ" a accepté l’offre de partage de bourse du "Gypsy King", ce dernier refuse la date retenue par son rival et lui en propose deux autres.

La perspective n’était dans aucune tête il y a deux jours à peine. Mais elle est devenue le feuilleton préféré de la boxe ces dernières heures. Tyson Fury va-t-il affronter Anthony Joshua avant la fin de l’année dans un choc 100% britannique pour la couronne WBC des lourds? Après la proposition du camp du "Gypsy King" ce mardi, avec un partage de la bourse à 60-40, la réponse du clan "AJ" est tombée ce mercredi. Et elle est positive.

Patron de Matchroom Boxing et promoteur de Joshua, Eddie Hearn a confirmé dans une interview à la chaîne YouTube IFL TV que son poulain avait accepté cette offre pour un combat le 17 décembre, date à laquelle le Principality Stadium de Cardiff aurait selon lui déjà été réservé par Frank Warren, le co-promoteur de Fury. Hearn précise également que la proposition du champion WBC, qui réaliserait une défense volontaire de son titre pour l’occasion – Andy Ruiz Jr, qui a battu samedi Luis Ortiz, affrontera le vainqueur du combat Deontay Wilder-Robert Helenius du 15 octobre pour déterminer le challenger officiel et obligatoire de l’organisation – inclut un partage de bourse à 50-50 pour une éventuelle revanche si Joshua s’impose.

"AJ" préférerait une pure inversion, avec un 60-40 en sa faveur pour la revanche, mais Hearn précise que cela ne devrait pas être un point de blocage. Alors, on y est ? Pas si vite. Les coulisses de la boxe réservent toujours des surprises. Car c’est maintenant Fury qui se plaint du choix de la date du 17 décembre par Joshua. Sur Instagram, le "Gypsy King" a annoncé la couleur: "Ce sera le 26 novembre à Wembley ou le 3 décembre à Cardiff. Ce sont les dates. A prendre ou à laisser."

Et de préciser à talkSPORT: "La première date est dans onze semaines, la seconde dans douze. Si un athlète professionnel au corps ciselé toute l’année ne peut pas arriver en forme en trois mois, c’est un problème. (…) Tout peut arriver quand deux gars gros comme nous s’envoient des patates. Mais comme je l’ai toujours dit, je vais l’éteindre en six ou sept rounds."

Quelques heures auparavant, le champion WBC avait précisé, dans une interview au magazine The Ring – dont il a abandonné la ceinture mais il compte récupérer plus tard pour la troisième fois en battant Oleksandr Usyk, le champion IBF-WBA-WBO-The Ring qui vient de battre Joshua deux fois de suite, pour égaler le record de Muhammad Ali – pourquoi il avait décidé d’offrir cette chance à son rival britannique dans un choc attendu depuis longtemps.

"Il n’a rien à offrir car il sort de deux défaites mais je connais la valeur de Joshua, a lancé le double tombeur de Wilder. Même avec ces défaites, un combat entre nous en Angleterre est plus grand qu’un combat entre Usyk et moi. Il sera loin d’être favori donc c’est du gagnant-gagnant pour lui. S’il me bat alors que tout le monde s’attend à ce qu’il perde, il revient au sommet, plus grand que jamais. Et comme il a déjà été battu trois fois, quelle différence ferait une quatrième?"

Ce choc 100% britannique, dans lequel Joshua tentera de devenir champion du monde pour la troisième fois en remportant l’une des deux ceintures qui manquent à son palmarès en carrière avec la version The Ring, pourrait générer deux millions de pay-per-views vendus en Grande Bretagne selon Frank Warren. De quoi rapporter gros aux deux protagonistes. La retraite du "Gypsy King", qui n’avait convaincu personne, n’aura donc pas duré longtemps… "Je me suis vite ennuyé. Après cinq mois loin du ring, j’ai changé d’avis. De toute façon, personne ne me croyait, non? C’était bien mais rien ne se compare au fait d’être champion du monde des lourds. J’aime trop la boxe."