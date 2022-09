Boxe: "Il n’a plus d’excuse pour ne pas accepter", Fury révèle son offre à Joshua

C’est LE feuilleton qui agite le monde de la boxe ces dernières heures: Tyson Fury, champion WBC des lourds, défie Anthony Joshua pour un choc 100% britannique avant la fin de l’année. Le "Gypsy King" vient même de révéler l’offre de partage de bourse adressé à son compatriote. Avec un pourcentage qui devrait inciter "AJ" à accepter s’il veut vraiment le combat.

En boxe, les négociations en coulisses sont souvent longues et surtout secrètes. Mais Tyson Fury a cette fois décidé de prendre le public à témoin. Alors que la possibilité d’un choc 100% britannique contre Anthony Joshua avant la fin d’année (novembre ou décembre) vient de prendre corps ces dernières heures, après un échange de tweets entre les deux boxeurs, le promoteur du "Gypsy King" avait annoncé son intention d’adresser dès ce mardi une offre concrète au clan "AJ" avec des termes de contrat "très équitables".

Détenteur de la ceinture WBC des lourds, Fury prendrait une défense volontaire de son titre – pas face à son challenger officiel et obligatoire, donc – face à Joshua et doit logiquement s’octroyer les privilèges du champion dans le partage de la bourse avec une part plus importante du gâteau. Mais la taille de cette dernière pourrait décider si son rival accepte ou non de l’affronter. Et le double tombeur de Deontay Wilder s’est montré généreux.

"Je suis bombardé de messages me demandant combien je vais payer Anthony Joshua, lance-t-il dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux. Tout le monde évoque un partage à) 80-20, 75-25 ou 70-30. Mais je lui ai offert 60-40, 40% de cet énorme combat, car je veux qu’il arrive. Il n’a plus d’excuse pour ne pas accepter ce combat. Il ne peut pas dire que je lui ai fait une offre trop basse à 20 ou 30%. C’est 40%. A prendre ou à laisser."

De quoi inciter Joshua à accepter quand on sait que ce combat générerait facilement plusieurs dizaines de millions de dollars. Longtemps attendu sans se matérialiser, le choc entre les deux plus grandes stars de la boxe britannique pourrait finir par se produire au moment où on ne l’attendait presque plus, après la deuxième défaite de suite de Joshua contre Oleksandr Usyk, le champion IBF-WBA-WBO-The Ring. Les voies du noble art sont souvent impénétrables. Le monde de la boxe attend désormais la réponse de Joshua. La suite au prochain épisode.