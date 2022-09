Boxe: Fury chauffe Joshua, ouvert à un choc en décembre, et une offre va être envoyée

Sorti de sa retraite en décidant de ne pas abandonner son titre WBC, Tyson Fury était attendu contre Oleksandr Usyk dans les mois à venir pour une unification totale des lourds. Mais le "Gypsy King" vise désormais une autre cible: Anthony Joshua, deux fois battu par l’Ukrainien en un an, pour un choc de feu 100% britannique avant la fin de l’année. Les deux camps s’annoncent motivés et une première offre du clan Fury doit partir ce mardI.

Et si la chose se faisait comme ça, à l’arrache, après quelques messages sur les réseaux sociaux? Et si Tyson Fury et Anthony Joshua se retrouvaient en décembre pour un choc 100% britannique qui enflammerait les fans locaux? L’éventualité vient de s’ouvrir après un échange sur les réseaux sociaux entre les deux boxeurs. A l’issue de sa deuxième défaite de suite contre Oleksandr Usyk le 20 août dernier, où l’Ukrainien avait conservé ses ceintures IBF-WBA-WBO des lourds et ajouté la prestigieuse version The Ring à sa collection, Joshua semblait pourtant loin d’un tel choc.

Joshua avait annoncé vouloir revenir sur le ring avant la fin de l’année mais on l’imaginait bien face à un adversaire moins prestigieux comme Dillian Whyte, un autre Britannique. Fury, lui, était encore "officiellement" à la retraite mais tout le monde espérait le voir remettre les gants pour un choc d’unification totale de la catégorie. Depuis, les choses ont évolué. Le "Gypsy King" a indiqué à la WBC, qui lui avait laissé un délai jusqu’au 26 août, qu’il gardait sa ceinture de champion de leur organisation et semblait parti pour affronter Usyk.

Mais ce dernier ne souhaiterait pas un combat en décembre, date apparemment visée par le clan Fury, mais plutôt dans la première moitié de l’année prochaine. Le double tombeur de Deontay Wilder, qui avait également chauffé son compatriote Derek Chisora, a alors ouvert la porte à un combat contre "n’importe quel tocard". Mais ce lundi, il a trouvé une cible plus précise. Sur les réseaux sociaux, Fury s’en est directement pris à l’autre star britannique des lourds: "Yo Anthony Joshua, qu’est-ce que t’en dit grand gangster? Donnons aux fans ce qu’ils veulent pendant que Usyk joue sa ***. J’ai une date et un lieu. Qui sera le roi de Grande-Bretagne?"

Pas du genre à esquiver, "AJ" lui a répondu dans la foulée: "Calme-toi. Je ne prends pas part à des discussions sur internet juste pour faire parler de moi, donc si tu es sérieux contacte 258 Management (sa boîte de management, ndlr). Je serai prêt en décembre." On pensait assister à une simple joute verbale sur la toile. Mais la chose commence à aller plus loin. Patron de Matchroom Boxing et promoteur de Joshua, Eddie Hearn a expliqué à talkSPORT avoir eu une conversation sur le sujet avec George Warren, fils de Frank Warren, le co-promoteur britannique de Fury via Queensberry Promotions.

"Personnellement, je ne pense pas que Fury soit sérieux, estime Hearn. Mais s’il l’est, comme je l’ai dit à Warren, on va à coup sûr s’assoir avec eux et monter ce combat. Ils ont juste à m’envoyer leur offre et je la transmettrai à Anthony. Nous ne nous attentions pas à cette opportunité mais elle nous permet de combattre pour le championnat du monde dans le plus gros combat possible en boxe donc nous allons l’étudier. Fury est génial pour faire croire des bêtises au public. Si vous regardez ses dernières semaines, c’est incroyablement bizarre."

Le "Gypsy King" ne s’est pas fait prier pour lui confirmer qu’il était bel et bien chaud pour offrir à "AJ" cette défense volontaire de son titre, sans oublier de sous-entendre qu’il espérait plus d’argent que son rival, qui pourrait en le battant prendre une des deux ceintures planétaires légitimes qu’il n’a jamais remportées dans sa carrière (la WBC) et devenir champion du monde pour la troisième fois: "C’est un combat facile à faire, avec les privilèges habituels du champion sur le challenger. Et je suis 100% sérieux."

Ce mardi, Frank Warren a pris à son tour la parole, toujours chez talkSPORT, pour expliquer qu’ils allaient envoyer dès aujourd’hui une offre écrite à Joshua pour un combat contre Fury en Grande-Bretagne dès novembre: "Je ne vais pas donner de détails mais les termes du contrat que nous allons lui proposer sont selon moi très équitables. Tyson se montre extrêmement juste. S’ils rendent publics ces termes, vous serez tous choqués." Et le promoteur britannique de poursuivre: "C’est le moment idéal pour que Joshua accepte. Selon moi, il devrait saisir cette opportunité à deux mains. Je ne vais pas mal parler du camp adverse. Tout ce qui nous intéresse est de faire ce combat."

Hearn, qui évoque un retour dans les rings de Joshua pour le 10 ou 17 décembre (même sans Fury) et affirme que son poulain restera ensuite actif avec un nouveau combat en mars, est bien conscient de son côté que ce choc reste ultra attendu en raison de la présence de son boxeur, même avec trois défaites sur ses cinq derniers combats. "C’est le combat pour lequel on m’arrête le plus dans la rue, précise le promoteur. Anthony le veut depuis longtemps. La réalité est que Joshua reste sans doute le boxeur le plus vendeur. Joshua contre Fury est toujours cinq fois plus gros que Fury-Usyk. C’est un fait. Fury-Usyk est un super combat mais les gens veulent Joshua-Fury."

Pas forcément les spécialistes du noble art. Mais pour le grand public, il n’a pas forcément tort. Voir ce gros combat se monter représenterait la fin d’un long chemin. En 2020, Fury avait annoncé avoir trouvé un accord avec Joshua pour deux combats d’unification totale des lourds en 2021 grâce à l’entremise de son ami mafieux Daniel Kinahan. Mais une décision judiciaire forçant le "Gypsy King" à un troisième combat contre Wilder avait empêché l’affaire. Si "AJ" avait battu Usyk en septembre 2021, quelques jours avant la deuxième victoire de Fury sur Wilder, la chose aurait également pu s’organiser plus tôt.

Les coulisses de la boxe ont ce "charme" de ne pas toujours fournir les combats voulus au moment voulu. Mais si Fury affronte Joshua dans quelques mois, tous les amoureux de la discipline seront devant leur écran. Eddie Hearn a raison. Même si on aurait préféré Fury-Usyk, le choc 100% britannique entre deux icônes locales si différentes – qui devront régler le problème habituel du diffuseur si tout le monde est vraiment motivé – garde une sacrée gueule.