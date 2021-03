Boxe: Joshua et Fury signent pour deux combats des titres unifiés des poids lourds

Après plusieurs mois de négociations, un accord a été trouvé entre Anthony Joshua et Tyson Fury pour deux combats des titres unifiés des poids lourds annonce ce lundi ESPN.

Ce sont deux combats que tous les amoureux de la boxe vont attendre avec impatience. Le média américain ESPN annonce lundi qu'Anthony Joshua, champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et Tyson Fury, champion WBC, ont signé un accord pour deux combats des titres unifiés poids lourds.

"Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe", a indiqué à Sky Sports le promoteur Eddie Hearn, confirmant une information donnée initialement par ESPN.

Plusieurs sites potentiels sont envisagés pour organiser le combat, notamment l'Arabie Saoudite, mais également Singapour, le Qatar, la Chine, Dubaï, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, souligne Sky Sports. "Mon jardin, votre jardin, peu importe l'endroit", a récemment déclaré Joshua à Sky Sports.

Fury bouillait d'impatience

La signature officielle est intervenue samedi, dans le cadre d'un accord de prestation de services auquel ont souscrit Fury et Joshua, le promoteur de Joshua, Matchroom Boxing, le promoteur américain de Fury, Top Rank, le promoteur anglais de Fury, Queensbury, et la société de gestion de Fury, MTK, basée à Dubaï, indique ESPN.

Toujours selon ESPN, le contrat prévoit un partage équitable des gains, 50-50, pour le premier combat. Et 60-40 pour la revanche, le vainqueur prenant la part la plus élevée. Les deux combats devraient avoir lieu en 2021, le premier en juin ou juillet et la revanche en novembre ou décembre.

La nouvelle de cet accord intervient quelques jours seulement après que Fury a exprimé sa frustration à l'égard des négociations entamées en janvier, déclarant qu'il avait cessé de s'entraîner pour Joshua et buvait "jusqu'à 12 pintes par jour".