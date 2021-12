Boxe: Joshua prêt à combattre contre Yoka "n'importe quand"

Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport qui sera diffusé en intégralité lundi, la star de la boxe, Anthony Joshua s’exprime sur Tony Yoka, son successeur comme champion olympique des poids lourds. Bonne nouvelle, le Britannique n’exclut pas à l’avenir un combat face au Français.

C’est le combat que tous les fans de boxe en France rêvent de voir un jour : Anthony Joshua face à Tony Yoka. Même s’il s’est incliné face à Oleksandr Usyk fin septembre pour les titres WBA-IBF-WBO des lourds, le Britannique est l’une des superstars de la boxe. En face, le Français de 29 ans, qui lui a succédé au palmarès olympique à Rio en 2016, poursuit son ascension mais n'a pas encore atteint le niveau de "AJ", de trois ans son aîné. Cela n’empêche pas l’Anglais de 32 ans de tenir le Parisien en très haute estime. Et comme il l’a indiqué dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport diffusé en intégralité lundi, Joshua n’exclut pas de l’affronter un jour sur un ring.

"Bonne chance à Tony Yoka dans son parcours"

"Tony Yoka est champion olympique des amateurs. Et si vous avez atteint le sommet chez les amateurs, vous avez le potentiel pour atteindre le sommet chez les professionnels. Sans ce pedigree chez les amateurs, vous ne serez jamais un professionnel au sommet. Vous devez passer par ce système pour être au top. Yoka a donc fait la moitié ou les trois-quarts du chemin."

Et Joshua de poursuivre : "Maintenant, en ce qui me concerne, je suis prêt à combattre Yoka n’importe quand comme tous les autres dans cette division. Donc bonne chance à Tony Yoka dans son parcours. La bataille chez les professionnels se fait entre des gens sérieux qui veulent non seulement atteindre le sommet mais y rester."