Boxe: le petit-fils de Mohamed Ali gagne son premier combat pro

Nico Ali Walsh a remporté dans la nuit de samedi à dimanche son premier combat de boxe chez les professionnels à Tulsa (Etats-Unis) contre Jordan Weeks. Le petit-fils de Mohamed Ali a ensuite rendu un vibrant hommage à la légende des poids lourds décédée en 2016.

Un peu plus de cinq ans après sa mort, Mohamed Ali demeure l’une des icônes de la boxe mondiale. Mais l’héritage familial semble entre de bonnes mains avec la belle victoire de son petit-fils Nico Ali Walsh pour ses débuts professionnels chez les poids moyens, dans la nuit de samedi à dimanche.

Opposé à Jordan Weeks, le petit-fils de l’ancien gloire des poids lourds l’a emporté par TKO dès le premier round en moins de deux minutes. Histoire d’emporter un peu de son illustre ancêtre avec le lui sur le ring, Nico Ali Walsh a combattu avec un short blanc et noir que Mohamed Ali avait porté et dont il lui avait fait cadeau. Ainsi vêtu rien ne pouvait lui arriver lors cette soirée organisée à Tulsa dans l’Oklahoma (États-Unis).

Ali Walsh: "J’ai continué l’histoire"

Face à un rival à peine plus expérimenté que lui (quatre victoires et une défaite avant cet affrontement), Nico Ali Walsh a parfaitement écouté les conseils de SugarHill Steward, par ailleurs entraîneur de Tyson Fury, présent dans son coin.

Dominateur, le petit-fils Mohamed Ali a accéléré et son adversaire a rapidement été dépassé. Compté une première fois, Jordan Weeks a finalement été arrêté par l’arbitre. Après sa belle victoire, Nico Ali Walsh a savouré ce moment si particulier.

"Dieu merci pour la victoire! Je suis béni et honoré de dire que j’ai continué l’histoire ce soir, a écrit l’heureux vainqueur dans un message posté sur les réseaux sociaux. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m’ont soutenu! J’ai amené mon grand-père sur le ring avec moi en portant son short pour la première et dernière fois en tant que combattant professionnel. Je suis plus que fier de dire: L’héritage se poursuit…"

Si Nico Ali Walsh ne portera plus la tenue de son grand-père pour la suite de sa carrière, l’héritage familial continuera de l’accompagner. Et pour cause, le jeune boxeur de 21 ans est encadré par le mythique Bob Arum, premier promoteur de Mohamed Ali.

"C’est encore surréaliste pour moi que plus de 50 ans après avoir commencé à promouvoir The Greatest, son petit-fils Nico Ali Walsh devienne pro avec Top Rank, a même écrit Bob Arum en marge du combat. Un vrai moment de fierté pour moi."

Et de rajouter après la démonstration de son protégé: "Quelle nuit magique pour ce jeune homme. Son grand-père aurait été si fier de la manière dont il l’honore à sa façon." Après avoir façonné la carrière de Mohamed Ali, le célèbre promoteur en fera peut-être autant avec le petit-fils.