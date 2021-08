Boxe: Spence forfait pour le choc contre Pacquiao, qui combattra quand même le 21 août

Combat le plus attendu de l’été dans le noble art, le choc des welters entre Errol Spence Jr et Manny Pacquiao pour les ceintures WBC-IBF-The Ring prévu le 21 août à Las Vegas est tombé à l’eau en raison d’une blessure à l’œil de l’Américain. Ce qui n’empêchera pas le Philippin de combattre sur cette carte contre le Cubain Yordenis Ugas (à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport), champion WBA Super, le titre dont il avait été destitué il y a quelques mois.

L’été devait être bouillant sur les rings. Mais la température a nettement chuté. Plus de Anthony Joshua-Tyson Fury, unification totale des lourds un temps espérée pour mi-août. Plus de Fury-Deontay Wilder III, le combat qui l’avait remplacé sur décision de la justice, reporté du 24 juillet au 9 octobre pour cause de test positif au Covid pour le Britannique. Et désormais, plus de Errol Spence Jr contre Manny Pacquiao le 21 août.

Très attendu, ce choc des welters pour les ceintures WBC et IBF de Spence – le prestigieux titre du magazine The Ring devait également être en jeu – tombe à l’eau en raison d’une déchirure de la rétine de l’œil gauche pour l’Américain. "Les docteurs m’ont dit que je devais me faire opérer au plus vite et qu’il n’y avait pas moyen que je combatte dans cette condition", a précisé Spence. Les spectateurs de la T-Mobile Arena de Las Vegas ne seront pas pour autant privés de Pacquiao, qui a souhaité un "prompt rétablissement" à son désormais ex-adversaire, heureux que les docteurs aient trouvé ce problème "avant plus de dommages".

Le boxeur-homme politique philippin de quarante-deux ans (62-7-2 et 39 KO en carrière) sera bien au programme du 21 août pour un combat contre le Cubain Yordenis Ugas, détenteur de la ceinture WBA Super dont "Pacman" avait été destitué en janvier pour inactivité (son dernier passage dans le ring remonte à juillet 2019 et sa victoire sur Keith Thurman pour ce titre WBA Super). Ugas devait affronter Fabian Maidana dans le co-combat principal mais ce dernier est également blessé, ce qui laisse la place à un Pacquiao-Ugas bien moins alléchant que Spence-Pacquiao mais qui donne tout de même envie.

"De retour pour le vainqueur"

Ugas, trente-cinq ans, n’a jamais connu une scène si importante dans sa carrière (26-4, 12 KO) mais se dit "honoré" de faire face à celui qui a été champion dans huit catégories différente (un record): "J’ai beaucoup de respect pour lui mais je viens pour gagner. Avec mon coach Ismael Salas, nous allons monter un plan magistral pour faire face à tout ce que Mannu apportera dans ce ring."

Pacquiao, lui, a déjà commencé la guerre psychologique en chambrant son futur adversaire sur le fait qu’il avait gagné sa ceinture sans le combattre: "La seule façon propre de devenir champion du monde se passe à l’intérieur du ring". Victime d’un grave accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie à l’automne 2019, et qui l’a privé de combat pendant plus d’un an, Spence a expliqué être déjà "revenu de pire" et a déjà promis d’être "de retour pour le vainqueur" de Pacquiao-Ugas. Il y gagnera un peu au change: il y aura la ceinture WBA Super en plus au menu.