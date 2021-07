Boxe: nouvelle date fixée pour le troisième choc Fury-Wilder

Le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder a été programmé au 9 octobre. Initialement prévu le 24 juillet, il avait été décalé après que le premier nommé ait été testé positif au Covid-19.

Cela fait un an et demi que les fans de boxe n’attendent que ça. Ils devront prendre leur mal en patience encore trois mois supplémentaires. Le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder, pour la ceinture WBC de champion du monde des lourds, n’aura lieu que le 9 octobre, à la T-Mobile Arena de Las Vegas. À l’origine programmé au 24 juillet, il a finalement dû être reporté, après que Fury ait été diagnostiqué positif au coronavirus.

C’est l’Anglais en personne qui l’a annoncé sur son compte Twitter. Depuis quelques jours, la rumeur enflait autour de ce report, après une flambée de cas de Covid-19 dans l’entourage du champion en titre. Son test positif, le 5 juillet d’après les médias américains, a forcément rendu impossible la tenue du combat et accéléré la procédure, même s’il a depuis été testé négatif et a pu être déconfiné.

Fury a donné le ton

"Il n’y a rien que je ne voulais plus que détruire le "Big Dosser" le 24 juillet mais j’imagine que la raclée devra attendre, a déclaré Fury après l’annonce. "Ne vous méprenez pas, je serai de retour, meilleur que jamais. Nous allons nous battre le 9 octobre et je vais lui faire voir des étincelles." De son côté, Wilder, visiblement plus discret sur les réseaux sociaux que son adversaire, n’a pas encore réagi.

Dans le premier épisode de cette trilogie haletante entre les deux meilleurs poids lourds de la planète, en décembre 2018, Fury et Wilder s’étaient quittés sur un nul. Dans la revanche, en février 2020, le "Gypsy King" avait pris le dessus sur le "Bronze Bomber", lui infligeant sa première défaite en carrière, pour s’adjuger la ceinture WBC de champion du monde des lourds. Depuis, les deux hommes n’ont pas combattu, se réservant pour ce troisième volet qui se fait attendre.