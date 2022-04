Boxe: père à 13 ans, poignardé trois fois, suspendu pour dopage… qui est Dillian Whyte, l’adversaire de Fury

À 34 ans, Dillian Whyte va tenter de décrocher le titre de champion du monde des poids lourds ce samedi contre la superstar Tyson Fury (à 20h30 sur RMC Sport 1). Entre gangs londoniens et pauvreté absolue, le Britannique présente un parcours hors du commun.



Entre le ghetto londonien et le mythique stade de Wembley, il existe bel et bien un chemin, celui emprunté par Dillian Whyte. Le boxeur britannique, qui va tenter de faire tomber l’invincible Tyson Fury devant 94 000 personnes ce samedi à Londres (à 20h30 sur RMC Sport 1), va combattre pour la ceinture de champion du monde des lourds après avoir presque tout connu au cours de sa vie. Et son surnom, "The Body Snatcher" ("le détrousseur de cadavre") suffit à situer le bonhomme.

Né en Jamaïque dans une pauvreté extrême, Whyte a été placé en famille d’accueil à l’âge de deux ans, quand sa mère est partie vivre à Londres pour tenter d’améliorer sa situation financière. Sauf que, comme raconté par le Daily Mail en 2018, l’argent envoyé n’est jamais parvenu jusqu’au pauvre gamin, contraint de passer des jours sans manger et de faire les poubelles sur la plage.

Père à 13 ans, il frôle la mort à plusieurs reprises

Son quotidien à Londres, où il est arrivé à l’âge de 12 ans, n’est pas plus reluisant. "J’étais un voyou. J’allais de ghetto en ghetto", raconte le boxeur, dans des propos rapportés par USA Today. Dans la capitale anglaise, Whyte se met à côtoyer des gangs et prend l'habitude de se battre avec des brutes épaisses pour un simple sandwich. Entre ses 13 et ses 16 ans, il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Poignardé trois fois et touché par deux balles à la jambe, il échappe au pire. Et ne laisse pas un orphelin derrière lui.

Car, au milieu de ce quotidien fait de violence et de misère, Whyte est devenu père à 13 ans. "Je devais grandir plus vite mentalement, racontait le Britannique à 1NewsNow il y a quatre ans. Cela change tout. Pendant que la plupart des gosses couraient et jouaient, j’avais deux emplois et je faisais d’autres choses à côté pour avoir de l’argent et nourrir ma famille."

"Si je n'étais pas boxeur, je serais probablement mort ou en prison"

Dire que la boxe a sauvé Dillian Whyte n’a rien de galvaudé. Il le répète d’ailleurs à l’envi. "Si je n'étais pas boxeur, je serais probablement mort ou en prison", déclarait-il au Guardian en 2020 La boxe lui a permis d’emprunter une autre voie, celle de la rédemption. Mais ce n’est pas pour autant que le Body Snatcher en avait fini avec ce parcours chaotique puisque, en 2012, il fut suspendu deux ans pour avoir été contrôlé positif à un stimulant interdit.

Le Britannique a su se montrer patient et a réussi à gravir les échelons un par un, jusqu’à devenir l’un des meilleurs puncheurs du monde et se frotter à un défi immense que personne n’a jamais réussi: faire tomber l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire, invaincu en 32 combats (31 victoires, un nul). Dans sa quête de sacre mondial, Whyte, engagé comme partenaire d’entraînement de Fury en 2012, pourra compter sur sa parfaite connaissance du Gypsy King. Mais aussi sur un parcours unique qui lui aura prouvé que rien n’est jamais impossible.