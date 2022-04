Boxe: pourquoi le combat entre Tyson Fury et Dillian Whyte est un événement en Angleterre (et ailleurs)

Les Britanniques Tyson Fury, roi invaincu des poids lourds, et Dillian Whyte, l’un des plus gros puncheurs de la planète, vont se disputer la ceinture de champion du monde WBC ce samedi devant un stade de Wembley (94.000 spectateurs) plein à craquer. Ce combat, diffusé sur RMC Sport 1 en prime time, est un événement immanquable. Et ce pour plusieurs raisons.

Parce que Fury a annoncé qu’il prendrait sa retraite à l’issue de ce combat

L’un des meilleurs boxeurs de l’histoire pourrait ne plus jamais remonter sur un ring après ce combat. À 33 ans, Fury a redit cette semaine qu’il comptait bien ranger les gants au placard après avoir affronté Whyte. "Voilà le plan: obtenir une bonne victoire à Wembley samedi soir, se détendre, s’asseoir et profiter de la vie. J’apprécie chaque seconde de cette semaine", a lancé le combattant lors d’un entraînement ouvert à la presse. Passé par une terrible dépression après la conquête des titres WBA, IBF, WBO et IBO face à Wladimir Klitschko en 2015, l’Anglais a finalement relancé sa carrière en 2018. Une deuxième vie qui l’a ramené sur le toit de la boxe mondiale après une fabuleuse trilogie contre Deontay Wilder et qui pourrait donc connaître son apothéose dans deux jours.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre le combat

Parce qu’ils se connaissent très bien (et que Whyte a donc une réelle carte à jouer)

Les deux Britanniques partagent bien plus qu’une nationalité. Avant de se retrouver ce samedi pour tenter de remporter le titre ultime, Fury et Whyte se sont entraînés ensemble il y a une dizaine d’années. En 2012, le "Body Snatcher" a aidé le "Gypsy King" à préparer son combat contre David Haye. "Dillian est arrivé et a fait son travail comme le reste des gars, a assuré Fury cette semaine en conférence de presse. Nous avons travaillé ensemble et nous étions de bons amis. Nous sommes allés boire un verre ensemble, nous avons mangé ensemble, nous avons dormi ensemble", a-t-il poursuivi, devant une salle de presse hilare. Avant d’être repris par Whyte sur la fin de sa phrase: "On n'a pas dormi ensemble mon frère ! On a dormi dans un environnement similaire, mais pas ensemble !"

Ce passif entre les deux hommes peut être bénéfique à Whyte, qui a l’avantage de connaître par cœur son adversaire. Au point de devenir le premier homme à faire tomber Fury, invaincu en 32 combats? "Il la mérite cette place, ça fait très longtemps qu’il attend, analysait Souleymane Cissokho dans le podcast RMC Fighter Club, fin janvier. C’est quelqu'un qui va y aller à fond, qui frappe fort. Ça peut être un combat à risque pour Tyson Fury."

Un choc des deux Angleterre qui passionne le pays

Les deux combattants se connaissent donc bien, mais, sans la boxe, difficile de penser qu’ils auraient un jour pu se croiser. Issu de la communauté gitane irlandaise, Fury est resté fidèle à ses racines et habite toujours dans sa petite ville de Morecambe, où on a pu le voir tirer une roulotte.

En face, Whyte vient d’un milieu radicalement différent. Le challenger de Fury, né en Jamaïque avant d’émigrer en Angleterre dans les années 1990 et père à 13 ans, a connu le milieu des gangs londoniens. Sa trajectoire a tout d'un récit de rédemption. Poignardé et atteint par une balle au cours d'une jeunesse difficile, il a même été suspendu pour dopage en 2012 puis 2014.

Et autant dire que ce choc des extrêmes passionne leur pays: 94.000 spectateurs sont attendus à Wembley samedi, un record en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Cet engouement s’explique également par le fait que ce combat sera le premier de Fury, superstar outre-Manche, sur ses terres depuis 2018. Quatre ans après, la Grande-Bretagne ne peut pas louper ça. Et le reste du monde non plus.