Boxe: Tommy Fury renonce à son combat face au Youtuber Jake Paul

L'affiche était initialement prévue le 18 décembre à Tampa (Floride). Elle n’aura finalement pas lieu à cette date. Le boxeur britannique Tommy Fury a annoncé l’annulation de son combat face au Youtuber Jake Paul en raison d’une infection thoracique et d’une côté cassée.

Fury veut une reprogrammation au Nouvel An

"Je suis absolument navré d’être contraint de me retirer de mon combat avec Jake Paul en raison d'une infection bactérienne à la poitrine et d'une côte cassée, a le boxeur de 22 ans, dans un tweet publié par son promoteur Frank Warren. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis déçu et j'espère vraiment que nous pourrons reporter ce combat au Nouvel An, je veux que ce combat se produise toujours plus que tout."

Tommy Fury est le demi-frère de la superstar des lourds, Tyson Fury, vainqueur éclatant de Deontay Wilder le 10 octobre dernier, lui permettant de conserver sa ceinture WBC. Tommy, lui, s’est faut connaître par la boxe mais aussi pour son apparition dans l’émission de télé-réalité, Love Island, en 2019.

Jake Paul propose une revanche à Woodley

Après l’annonce de Fury, Jake Paul a indiqué qu’il disputerait une revanche contre Tyron Woodley, ancien champion UFC qu’il a battu en août dernier sur décision partagée. "Je lui donne 500 000 dollars de plus s'il peut m'assommer", a-t-il lancé sur son compte Twitter.