Boxe: sur quelle chaîne regarder le combat de Yoka contre Milas

Le poids lourd français Tony Yoka, invaincu en dix combats chez les professionnels, affronte ce vendredi le Croate Petar Milas. Souleymane Cissokho et Mathieu Bauderlique sont également à l'affiche de cette soirée programmée à Roland-Garros.

Il est de retour sur le ring. Six mois après sa victoire face au Belge Joël Tambwe Djeko, par abandon au douzième round, Tony Yoka va défendre ce vendredi soir sa ceinture de champion de l'Union Européenne contre Petar Milas. Invaincu en dix combats chez les professionnels, le médaillé d'or olympique de Rio 2016 partira logiquement favori face au Croate de 26 ans, qui reste sur deux ans d’inactivité.

Cissokho et Bauderlique aussi à l'affiche

Le combat, programmé vers 22h15, sera à suivre sur Canal+ au cours d’une soirée qui commencera à 21h et qui verra également Souleymane Cissokho, médaillé de bronze à Rio et invaincu en 13 sorties, mettre en jeu sa ceinture intercontinentale WBA des super-welters contre le Russe Ismail Iliev. Un Championnat d'Europe des mi-lourds opposera aussi Mathieu Bauderlique au Russe Igor Mikhalkin.

C'est sur le Central de Roland-Garros, qui fut un haut lieu de la boxe française, que Yoka (29 ans) voudra assurer l’essentiel face à Milas. Avant de viser plus grand. "On attend une chance mondiale. Mais je pense qu’après dix combats, je suis assez haut dans les classements, a-t-il expliqué cette semaine. Après, quand tu commences à arriver vers la 15e place (au classement BoxRec), c’est un petit peu bouché, c’est Paris à l’heure de pointe (rires). Il faut prendre son mal en patience et se dire que ça va arriver. Facile à dire, un peu moins à faire... Moi, ça fait quelque temps que je me dis que je suis prêt, ça y est, j’ai envie de step up (de progresser), de boxer un Top 10 mondial."

Ces derniers mois, Yoka a interpellé Joe Joyce sur les réseaux sociaux, proposant une revanche à celui qu'il avait dominé en finale olympique. Des discussions ont eu lieu entre les deux parties mais le clan du Britannique a préféré se tourner vers le franco-camerounais Carlos Takam (40 ans), vaincu au sixième round par arrêt de l'arbitre le 24 juillet. "Maintenant Joyce dit qu’il veut une chance mondiale, qu’il veut boxer Joshua… Mais si Joshua gagne face à Usyk, il boxera Fury derrière, et pas Joyce, a appuyé Yoka. Donc peut-être que ça se fera dans les prochains mois, c’est toujours en pourparlers, mais c’est compliqué de mettre en place un combat de boxe à ce niveau-là. Mais lui, (Joseph) Parker, (Dereck) Chisora, (Dillian) White, n’importe qui, on prend."