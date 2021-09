Boxe: avant son combat à Roland-Garros, Yoka impatient de boxer un Top 10 mondial

Le poids lourd français Tony Yoka affrontera vendredi soir le Croate Petar Milas à Roland-Garros. Mais le champion olympique 2016 voit évidemment plus grand, et souhaite désormais affronter des adversaires d'un autre calibre. Encore faut-il en avoir l'opportunité...

Près d'un demi-siècle après le dernier combat de boxe à Roland-Garros, Tony Yoka (29 ans, 10v, 0d) aura vendredi soir la chance d'enfiler les gants sur le court central de la Porte d'Auteuil, pour y défier le Croate Petar Milas (26 ans). Un adversaire au bilan certes impeccable (15v, 0d), mais relativement méconnu, et a priori largement à la portée du poids lourd français. Un Yoka qui aimerait passer ensuite à la vitesse supérieure.

"On attend une chance mondiale, explique le champion olympique 2016. Mais je pense qu’après dix combats, je suis assez haut dans les classements. Après, quand tu commences à arriver vers la 15e place (au classement BoxRec, ndlr), c’est un petit peu bouché, c’est Paris à l’heure de pointe (rires). Il faut prendre son mal en patience et se dire que ça va arriver."

"J’attends qu’on me laisse boxer face à un 'nom', pour montrer que je peux le battre et que j’aspire à beaucoup plus haut"

Facile à dire, un peu moins à faire... "Moi, ça fait quelque temps que je me dis que je suis prêt, ça y est, j’ai envie de step up (de progresser, ndlr), de boxer un Top 10 mondial, lance Yoka. Mon manager et mes promoteurs essaient de me calmer un peu, me disent que ça va le faire d’ici deux ou trois combats. On essaie de faire la ceinture EBU (vacante) pour la fin de l’année, j’attends. J’attends qu’on me laisse boxer face à un 'nom', pour montrer que je peux le battre et que j’aspire à beaucoup plus haut. C’est dur d’être patient en boxe, tu combats tous les trois-quatre mois donc si on te dit d’attendre encore deux combats, c’est au moins six mois. Maintenant c’est le sport, c’est comme ça. En plus quand on regarde les trois Rois mages en haut, Fury et Wilder se boxent depuis trois ans, et Joshua et Fury, s’ils s’affrontent, vont faire ça pendant deux ans. Donc c’est dur de patienter…"

En attendant, Yoka pourrait éventuellement défier l'Anglais Joe Joyce, 10e au classement BoxRec, pour une revanche, cette fois-ci chez les pros, de la finale des JO 2016. Même si l'affiche est difficile à monter. "Ils (le clan Joyce) nous ont contactés en avril, son promoteur m’a appelé directement sur mon téléphone et m’a demandé si je voulais le boxer, confie le Français. J’ai dit oui tout de suite, mais au final ça a parlé, ça a parlé encore, et ils sont partis sur l’option Takam. Maintenant Joyce dit qu’il veut une chance mondiale, qu’il veut boxer Joshua… Mais si Joshua gagne face à Usyk, il boxera Fury derrière, et pas Joyce. Donc peut-être que ça se fera dans les prochains mois, c’est toujours en pourparlers, mais c’est compliqué de mettre en place un combat de boxe à ce niveau-là. Mais lui, (Joseph) Parker, (Dereck) Chisora, (Dillian) White, n’importe qui, on prend."

"Une bonne chose de sortir la boxe de son contexte habituel"

D'abord, il faut toutefois assurer l'essentiel face à Milas, et profiter de la belle soirée qui s'annonce à Roland-Garros, où plus de 8.000 spectateurs sont attendus. "Roland-Garros, ça veut dire tennis, forcément, dans la tête des Français, observe Yoka. Moi-même je ne savais pas qu’il y avait déjà eu de la boxe là-bas, mais la dernière fois c’était il y a presque 50 ans. Le dernier combat c’était Bouttier contre Monzon en 1973 (il y aura encore un combat en 1974, ndlr). Je me suis dit que ça serait bien d’y rajouter mon nom. En plus Roland-Garros accueillera les épreuves de boxe des JO en 2024, c’était le bon moment pour organiser ça. Ça change de ce qu’on a l’habitude de faire dans la boxe. Sortir la boxe de son contexte, aller chercher un autre regard, un autre public, c’est une bonne chose. Et je suis content de le faire avec Souley (Cissokho) et Mathieu (Bauderlique) de la 'Team Solide'."

Avant le combat de Yoka, Bauderlique (32 ans, 20v, 1d) sera en effet opposé au Russe Igor Mikhalkin pour le titre européen des mi-lourds vacant, et Souleymane Cissokho (30 ans, 13v, 0d) défendra sa ceinture (WBA Intercontinental) des super-welters face au Russe Ismail Iliev.