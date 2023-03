Boxe: battu par Yoka en finale des JO à Rio, Joyce se réjouit de la défaite du Français contre Takam

L'Anglais Joe Joyce, battu aux points en finale du tournoi olympique de boxe en 2016 par Tony Yoka, n'était pas mécontent de voir le Français s'incliner face à Carlos Takam. Au micro de Sky Sports, il a confié son affection pour ce dernier et pointé du doigt un excès de confiance du boxeur tricolore après son titre à Rio.

Une semaine après, la défaite de Tony Yoka face à Carlos Takam continue de faire parler. Au Zénith de Paris, devant un public acquis à sa cause, le Français a connu sa deuxième défaite consécutive chez les pros après celle concédée face à Martin Bakole en mai 2022.

Joe Joyce, lui, n'en a pas perdu une miette. Battu par le boxeur tricolore à Rio en finale du tournoi olympique, en 2016, l'Anglais n'avait pas vraiment digéré la décision des juges, qui avait donné la victoire aux points à Yoka. Si de l'eau a coulé sous les ponts, toujours est-il que le Britannique n'a pas boudé son plaisir quand Takam a été proclamé vainqueur sur décision partagée.

"Ce n'est pas une bonne chose qu'il ait choisi lui-même ses adversaires chez les pros"

"Carlos m'a aussi servi de sparring partner pour mon dernier combat. C'est un bon gars et c'était bon de le voir gagner. Il a très bien boxé", a-t-il notamment confié au micro de Sky Sports, avant de se montrer plus offensif sur Tony Yoka. "Lui, je ne sais pas... Je ne vois pas beaucoup de différence avec quand il était amateur, surtout pour ce combat. Il a cette garde très serrée. Il a donné de bons coups, mais pas assez. Quand il était champion olympique, il était trop sûr de lui. Et ce n'est pas une bonne chose qu'il ait choisi lui-même ses adversaires chez les pros. Il a dit dans une interview : "Je ne pense pas que Joyce fera quelque chose chez les pros." Je pense que ça s'est retourné contre lui..."

L'Anglais est en pleine préparation de son prochain combat contre le Chinois Zhiley Zhang pour le titre WBO par intérim, le 15 avril prochain à Londres. Depuis son entrée chez les pros, Joyce a remporté ses 15 combats, dont 14 avant la limite, notamment face à Takam en 2021. En cas de succès face à Zhang, il deviendrait le principal prétendant pour affronter le vainqueur du choc des titans chez les lourds entre l'Ukrainien Alexandre Usyk, champion WBA-IBF, et le "Gypsy King" Tyson Fury, tenant WBC, qui doivent se retrouver sur le ring le 29 avril à Wembley.