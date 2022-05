Boxe: Taylor conserve son titre des poids légers en battant Serrano dans un combat historique

Le Madison Square Garden de New York a connu un combat historique ce samedi, avec pour la première deux boxeuses en tête d'affiche. Katie Taylor a battu Amanda Serrano sur décision majoritaire, pour garder son titre mondial de championne des poids légers.

L'Irlandaise Katie Taylor a battu samedi la Portoricaine Amanda Serrano sur décision majoritaire, conservant ainsi son titre mondial de championne des poids légers, dans un combat qui restera dans l'histoire comme le premier où deux boxeuses ont été la tête d'affiche au mythique Madison Square Garden de New York.

Taylor a été donnée gagnante par deux juges (96-93 et 97-93) et Serrano par un seul (96-94), au terme d'un combat très serré dans une atmosphère électrique pour cette affiche inédite. C'est la 21e victoire en autant de combats pour Taylor, qui conserve ses quatre ceintures chez les poids légers, étant championne WBA depuis 2017, IBF depuis 2018, et WBC et WBO depuis 2019.

L'issue du combat a sans doute déçu Serrano, qui semblait avoir pris le dessus au 5e round, faisant preuve de plus d'agressivité et laissant le nez de Taylor en sang, après une série incessante d'uppercuts. "J'ai dû puiser dans mes ressources", a déclaré Taylor après le combat. "Je savais que je serais dans les cordes à un moment donné. C'est une combattante phénoménale, une personne vraiment formidable."

"Toutes les deux gagnantes"

Mais Taylor, médaillée d'or aux Jeux olympiques de 2012, maintenait un jeu de jambes plus rapide qui lui permettait de faire la différence, en esquivant les coups et en contrant avec adresse, se montrant particulièrement puissante lors de la huitième reprise.

La dixième reprise les a vues enfin se battre corps à corps, enchaînant les coups de poing au centre du ring jusqu'à la cloche finale, avant d'échanger une accolade en fin de combat. Serrano subit sa deuxième défaite en carrière (45 combats, 42 victoires, dont 30 par KO, 1 match nul), elle qui était restée invaincue depuis 2012.

Ce combat très attendu a en tout cas été à la hauteur des attentes, alors que le Madison Square Garden affichait complet avec 19.187 spectateurs. Les deux boxeuses ont tout donné, se rendant coup pour coup en n'ayant jamais un franc avantage sur l'autre. "C'était une guerre absolue pendant dix reprises. Je suis reconnaissante d'être dans une telle situation et de faire salle comble au Madison Square Garden", s'est réjoui Taylor. "Nous sommes toutes les deux gagnantes. Nous avons fait tomber tellement de barrières pour en arriver là", a-t-elle ajouté.

"On a offert un sacré spectacle. Katie est une grande championne. Elle est invaincue et incontestée. Je suis vraiment honorée de partager le ring avec elle", a déclaré Serrano après le combat, alors que des discussions ont déjà commencé à émerger autour d'une revanche.

"Remettons ça, Amanda", a proposé Taylor après le combat. "Comme elle veut", a répondu Serrano. Le promoteur de Taylor a suggéré que cette éventuelle revanche se déroule en Irlande, où la boxeuse n'a jamais combattu au niveau professionnel.