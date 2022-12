Boxe: Tyson Fury, combattre pour (sur)vivre

"Retraité" en avril, Tyson Fury revient entre les cordes ce samedi soir à Londres (en direct à partir de 20h sur RMC Sport 2) pour défendre sa ceinture WBC des lourds face à son compatriote Derek Chisora. Un retour motivé en partie par ses démons personnels: le "Gypsy King" avoue devoir monter sur le ring pour préserver sa santé mentale. Focus.

C’était il y a sept ans, presque jour pour jour. Le 28 novembre 2015, à Düsseldorf, en Allemagne, Tyson Fury choquait le monde de la boxe en détrônant Wladimir Klitschko – alors invaincu depuis onze ans et demi – pour devenir champion du monde IBF-WBA-WBO-The Ring des poids lourds. Depuis cette victoire aux points, dans un combat qui ne restera pas dans la légende de la catégorie, la vie du "Gypsy King" a été chamboulée. Le Britannique est devenu une superstar, une des plus grandes de la boxe actuelle.

>> Suivez le choc Fury-Chisora avec les offres RMC Sport

Il a ajouté le titre WBC à son palmarès en battant Deontay Wilder, et deux fois. Il a remporté une deuxième fois la prestigieuse ceinture The Ring. Il remplit des stades, comme Wembley fin avril pour sa dernière sortie en date, une victoire par TKO sur son compatriote Dillian Whyte. Son compte en banque a grossi de plusieurs dizaines de millions d’euros. Bref, pas de quoi se plaindre. Et forcément un bon souvenir. Sûr ? Ecoutez plutôt l’intéressé en parler… "Pour être honnête, c’était une soirée de merde, a-t-il lancé ces derniers jours dans l’émission The MMA Hour. En fait, c’était comme une malédiction. Depuis ce soir-là, ça a été sept années plutôt merdiques."

Pas le discours attendu. Mais ses explications permettent de mieux comprendre. "Vous dites que j’ai eu tout ce que j’ai toujours désiré depuis cette victoire, poursuit-il. Mais je n’ai jamais vraiment voulu la célébrité et toute la merde qui va avec le fait d’être champion. J’ai eu ce que je voulais en battant Klitsch. Mais après ça, votre vie ne vous appartient plus. Vous ne pouvez plus aller nulle part, vous ne pouvez plus mener une vie normale… Et ce n’est pas ce que je désirais. Ce n’est pas une belle vie. Ce n’est pas bon car vous ne maîtrisez plus votre vie. Je suis coincé dans un truc où je dois être torturé par des gens où que j’aille. Pour être honnête, je ne savais pas vraiment dans quoi je m’embarquais après ça."

En quelques phrases, Tyson Fury a rappelé pourquoi il était un personnage unique. Un garçon torturé par ses démons intérieurs et qui ne trouve la paix que lorsqu’il matraque un autre type entre les cordes. Ne cherchez pas plus loin: c’est l’unique raison pour laquelle vous pourrez voir le "Gypsy King" en action ce samedi soir dans le Tottenham Stadium de Londres, face à son compatriote Derek Chisora, qu’il a déjà battu deux fois en 2011 (décision unanime) et 2014 (abandon après le dixième round). Après Klitschko, Fury a connu la dépression, la drogue, l’alcool, les kilos qui s’accumulent et le font gonfler comme un ballon. Les idées suicidaires, aussi.

Il ne peut aujourd’hui plus combattre aux Etats-Unis, interdit de territoire américain pour une durée indéterminée en raison de ses liens le mafieux irlandais Daniel Kinahan, qui l’a aidé à sortir de sa période sombre. L’homme qui adorait passer du bon temps à Miami n’est plus tout à fait libre de faire ce qu’il veut, et il le doit à sa carrière de boxeur. Tout pris en compte, le voir couler une retraite sportive bien méritée à trente-quatre ans ne semblerait pas dingue. C’était même le plan affiché. Après avoir battu Whyte, Fury avait annoncé se retirer de la boxe.

Mais pour vivre, pour survivre même, Fury a besoin du ring. La seule chose qui lui garde la tête à l’endroit. Alors pas question de s’en aller loin de cette lumière qu’il n’aime pourtant pas (il y a bien un côté schizophrène)… "Même avec beaucoup d’argent, la célébrité, la gloire, le succès, j’ai réalisé que j’étais vide sans le combat, racontait le champion WBC en octobre au micro de la chaîne YouTube Behind The Gloves. Quand je grandissais et que je voyais les Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Sugar Ray Robinson, Roy Jones ou James Toney qui poussaient leur carrière trop loin et finissaient par perdre des combats, je me demandais toujours pourquoi ils faisaient ça alors qu’ils avaient déjà gagné beaucoup d’argent et beaucoup de ceintures. Désormais, je sais pourquoi."

Il sait. Au plus profond de lui. Et ça ressemble à un appel à l’aide. "Rien d’autre dans ce monde ne peut même se rapprocher de ce qu’on ressent quand on se prépare pour affronter un combattant qui va vouloir vous en mettre plein la tête à une date précise. Tu tournes tout ton esprit sur ce seul objectif. (…) Je me suis retiré pendant quatre mois mais je ne peux pas quitter la boxe. Il y a peut-être un docteur ou un psychologue qui voit ça et qui peut vraiment m’aider car je pense que je vais avoir besoin d’une aide mentale pour laisser filer ce truc."

Et le "Gypsy King" de conclure: "Si on me demande pourquoi je continue à boxer, je n’ai plus vraiment d’objectif ou d’ambition dans ce sport. Mais je boxe car j’ai l’impression en mon fort intérieur que j’en ai besoin pour rester sain d’esprit. Je me bats chaque jour pour ma survie. (…) Je veux partir mais je n’arrive pas à lâcher la boxe. Et cela me fait peur de me demander combien de temps je vais encore devoir faire ça…" L’homme qui doit son prénom à l’amour de son père pour Mike Tyson a déjà évoqué l’idée de monter dans le ring jusqu’à quarante ans. Les fans de sa boxe en seront heureux. Mais peu importe la date, peu importe pourquoi, il faudra s’inquiéter de ce qu’il deviendra une fois ses gants raccrochés. Seul et sans objectif, malgré sa belle famille et ses millions, Tyson Fury pourrait bien rebasculer dans l’autodestruction.