"Je vais avoir besoin d’aide…", pourquoi Tyson Fury n’arrive pas à quitter la boxe

Alors que l’idée d’un combat contre Anthony Joshua est tombée à l’eau, Tyson Fury devrait affronter pour la troisième fois son compatriote Derek Chisora le 3 décembre. Quelques mois après sa fausse retraite, le champion WBC s’est confié sur ses difficultés à quitter la boxe tant il se sent "vide" sans le ring. Avec une forme d’appel à l’aide dans le message.

Il avait pris sa retraite après son dernier combat en date, une victoire par TKO sur son compatriote Dillian Whyte fin avril à Wembley. Mais il est vite revenu sur ses paroles. Et la question de se poser: qu’est-ce qui motive encore Tyson Fury, trente-quatre ans, à enfiler les gants et à monter dans le ring? Après un passé où il dû batailler pour sa santé mentale, le "Gypsy King" a apporté une réponse au micro de la chaîne YouTube Behind The Gloves. Et ça ne rassure pas pour sa psyché dans le futur.

"Même avec beaucoup d’argent, la célébrité, la gloire, le succès, j’ai réalisé que j’étais vide sans le combat, explique le champion WBC des lourds. Quand je grandissais et que je voyais les Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Sugar Ray Robinson, Roy Jones ou James Toney qui poussaient leur carrière trop loin et finissaient par perdre des combats, je me demandais toujours pourquoi ils faisaient ça alors qu’ils avaient déjà gagné beaucoup d’argent et beaucoup de ceintures. Désormais, je sais pourquoi."

Et Fury de poursuivre comme une bouteille jetée à la mer: "Rien d’autre dans ce monde ne peut même se rapprocher de ce qu’on ressent quand on se prépare pour affronter un combattant qui va vouloir vous en mettre plein la tête à une date précise. Tu tournes tout ton esprit sur ce seul objectif. (…) Je me suis retiré pendant quatre mois mais je ne peux pas quitter la boxe. Il y a peut-être un docteur ou un psychologue qui voit ça et qui peut vraiment m’aider car je pense que je vais avoir besoin d’une aide mentale pour laisser filer ce truc."

"J'en ai besoin pour rester sain d'esprit"

"Si on me demande pourquoi je continue à boxer, je n’ai plus vraiment d’objectif ou d’ambition dans ce sport, conclut-il. Mais je boxe car j’ai l’impression en mon fort intérieur que j’en ai besoin pour rester sain d’esprit. Je me bats chaque jour pour ma survie. (…) Je veux partir mais je n’arrive pas à lâcher la boxe. Et cela me fait peur de me demander combien de temps je vais encore devoir faire ça…" Alors il continue.

Cela aurait pu être contre Anthony Joshua, auquel il avait proposé un contrat à 60-40 pour un combat pour la couronne WBC le 3 décembre. Mais un accord final n’a pas pu être trouvé et tout porte désormais à croire qu’il combattra à la même date mais contre un autre compatriote, Derek Chisora, qu’il a déjà battu en juillet 2011 et en novembre 2014. Si aucun contrat n’a encore été signé pour ce combat, les négociations seraient "en train d’être finalisées" selon ESPN.

Frank Warren, co-promoteur de Fury via sa société Queensberry Promotions, a également confirmé à la chaîne YouTube IFL TV que Chisora serait bien son prochain adversaire. De quoi enterrer pour de bon l’idée du si attendu clash britannique avec "AJ"? "Cela n’arrivera plus, répond Fury. J’essaie de monter ce combat depuis quatre ans et il y a toujours quelque chose qui l’empêche. S’ils ne veulent pas combattre, je ne vais plus perdre mon temps."

Et d’en rajouter une couche dans une interview à la chaîne YouTube Seconds Out: "Ils ont eu le contrat pendant deux semaines mais ne l’ont pas signé. Ils incriminent 'des raisons commerciales', peu importe ce que ça veut dire. Si tu laisses un sponsor empêcher le plus gros combat de l’histoire de la boxe britannique… Ils trouveront toujours une raison de ne pas affronter le 'Gypsy King'. Je lui serais rentré dedans comme un couteau dans du beurre, en trois ou quatre rounds. Si je leur avais donné deux ans pour signer, ils ne l’auraient pas fait quand même. C’est le show Tyson Fury et ils ne pouvaient pas l’accepter car leurs egos sont trop grands."

"Un homme a risqué de perdre des millions pour m’affronter, l’autre a fui des millions"

Fury, dont le papa John a récemment expliqué sur le site freebets.com avoir assuré… ses testicules pour plus de 10 millions d’euros en 2020 car "elles produisent des champions du monde" (enfin, un), visera plutôt à moyen terme un combat d’unification totale de la catégorie contre Oleksandr Usyk, le champion WBA-IBF-WBO-The Ring. Mais il n’écarte pas non plus à terme l’idée d’un quatrième choc contre Deontay Wilder, qu’il a déjà battu deux fois (plus un nul) et qui pourrait devenir challenger officiel et obligatoire pour le titre WBC s’il bat Robert Helenius pour son retour sur les rings ce samedi puis s’il écart Andy Ruiz Jr dans une "finale".

"Il ne faut pas l’écarter, confirme Fury. C’est un super combat. S’il devient challenger obligatoire et que je n’obtiens pas le combat contre Usyk, on fera encore Wilder. Qui ne voudrait pas voir ça?" Le "Gypsy King" termine par une pique à Joshua via le boxeur américain: "Wilder m’a envoyé en justice pour avoir le troisième combat. L’autre grande saucisse a eu un contrat mais ne l’a pas signé. Un homme a risqué de perdre des millions pour m’affronter, l’autre a fui des millions. Ce sont des hommes différents."