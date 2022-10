Boxe: Fury sort officiellement de sa retraite et s’offre une trilogie face à Chisora

Le boxeur Tyson Fury a lui-même officialisé ce jeudi son grand retour sur les rings. Le champion du monde WBC des poids lourds a confirmé la programmation d'un troisième combat face à son compatriote britannique Derek Chisora, le 3 décembre.

Décidément, Tyson Fury ne peut pas rester loin des rings trop longtemps. Quelques mois après ce qui devait être le dernier combat de sa carrière face à Dillian Whyte, le 23 avril, le 'Gypsy King' a officialisé ce jeudi son retour.

Et sans surprise, tant les deux hommes avaient fait fuiter l'affaire, l'actuel champion linéaire des lourds défendra son titre WBC face à Derek Chisora le 3 décembre au Tottenham Hotspur Stadium.

Fury s'offre une deuxième trilogie en carrière

Après avoir remporté sa trilogie contre l’Américain Deontay Wilder (deux victoires avant la limite et une égalité), Tyson Fury rêve de gagner un troisième duel contre "Del Boy" Chisora après ses succès de 2011 et 2014. Et pour convaincre son compatriote de 38 ans de relever le défi, le champion WBC l'a invectivé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux pendant l'été. En particulier début août lorsque celui qui reste invaincu en 33 combats (32 victoires et une égalité) a traité son adversaire de poule mouillée.

"Ce message est destiné à Derek 'The Shithouse' Chisora (comprendre celui qui se fait caca dessus). Tu fuis cette trilogie Derek, a lâché l’actuel champion WBC des lourds. Tu te fais appeler 'War' mais tu devrais t’appeler poule mouillée parce que tu fuis cette trilogie et la plus grosse paye de ta carrière. Signe ce pu**** de contrat. Arrête de te faire dessus."

Chisora en attendant Usyk?

Les négociations entre les clans des deux boxeurs britanniques enfin terminées, Tyson Fury et Derek Chisora vont donc pouvoir lancer leur préparation pour ce rendez-vous de la fin d'année. Une bonne nouvelle pour l'Anglais de 34 ans tant les périodes d'inactivité nuisent à sa santé mentale.

"Si on me demande pourquoi je continue à boxer, je n’ai plus vraiment d’objectif ou d’ambition dans ce sport, a ainsi estimé Tyson Fury voilà quelques jours. Mais je boxe car j’ai l’impression en mon fort intérieur que j’en ai besoin pour rester sain d’esprit. Je me bats chaque jour pour ma survie."

Au-delà de son retour face à Derek Chisora, Tyson Fury garde aussi dans un coin de la tête un potentiel combat contre Oleksandr Usyk. Une victoire du 'Gypsy King' le 3 décembre prochain ouvrirait grand les portes à un duel pour unifier les titres WBA, IBF, WBO et WBC face à l'Ukrainien. Un possible combat de rêve lors duquel Tyson Fury se battrait aussi pour conquérir une troisième fois la ceinture du magazine The Ring et ainsi égaler le record de la légende Mohammed Ali.