Boxe: "Un idiot", Fury tacle Wilder pour son manque de classe après sa défaite

Vainqueur de Deontay Wilder par KO au 11eme round samedi à Las Vegas, Tyson Fury a qualifié l’Américain de "mauvais perdant" et d’"idiot" après son triomphe. Wilder a refusé d’exprimer son respect au champion WBC des poids lourds lorsque celui-ci est venu le voir sur le ring après le combat.

Petit moment de tension entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Samedi soir à Las Vegas, le Britannique n’a pas volé sa 2eme victoire en trois combats face à son rival américain. Après un combat dantesque durant lequel les deux boxeurs sont allés au tapis, le "Gypsy King" s’est logiquement imposé par KO au 11eme round. "C'était un grand combat ce soir, c’est une trilogie qui restera dans l'histoire du sport, a déclaré à chaud celui qui conserve sa ceinture WBC des poids lourds. Le 9 octobre 2021 restera dans l'histoire comme un grand combat. Wilder est un combattant coriace. J'ai toujours dit que j’étais le meilleur du monde, il est le deuxième meilleur."

"Mauvais perdant, idiot"

Défait pour la 2eme fois, le boxeur US n’a visiblement pas digéré cet échec. Sur le ring, Tyson Fury a tenté de l’approcher après le combat. Tenter seulement. Car Wilder n’avait manifestement pas envie d’exprimer des valeurs de sportivité ou de fair-play après sa défaite. Fury : "Je lui ai dit : "Bravo mon pote" et il m’a dit : "Je ne veux pas te montrer de respect." J’ai dit "pas de problème." J’étais très surpris." Et Tyson Fury de lâcher comme un ultime uppercut : "C'est un mauvais perdant, un idiot."