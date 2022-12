EN DIRECT - Suivez la grande soirée boxe sur RMC Sport avec Tyson Fury face à Derek Chisora

C'est le troisième combat entre Tyson Fury et Derek Chisora ce samedi soir, à Londres. Et ça s'annonce encore tendu entre les deux Britanniques. Fury, "retraité" depuis avril dernier, défend sa ceinture WBC des lourds et c'est à suivre sur RMC Sport.

Grande soirée boxe à Londres ce soir Dans un Tottenham Hotspur Stadium de Londres en fusion, Tyson Fury sort de sa retraite pour affronter l'énorme puncheur Chisora en prime time ce samedi soir. Et c'est à suivre sur RMC Sport. >>>> profitez de nos offres d'abonnement pour ne pas rater ça