Evra va affronter un Youtubeur lors d'un improbable combat de boxe

Toujours en quête de nouveaux défis, l'ancien défenseur des Bleus Patrice Evra va enfiler les gants le 30 avril prochain pour affronter Adam Saleh, star des réseaux sociaux aux 4,77 millions d’abonnés sur Youtube. Cet improbable combat de boxe aura lieu à Londres.

Il avait déjà montré un certain goût pour les sports de combat en donnant un coup de pied à un supporter qui l’avait provoqué un soir de Ligue Europa, avant un match entre Guimarães et l’OM, en novembre 2017. Cette fois, Patrice Evra va vraiment monter sur un ring. L’ancien défenseur de Manchester United et de l’équipe de France va enfiler les gants pour affronter un certain Adam Saleh, star des réseaux sociaux aux 4,77 millions d’abonnés sur Youtube.

L’Américain a officialisé l’annonce de ce combat improbable - dont les règles n'ont pas été dévoilées - sur son compte Instagram, en donnant une date et un lieu : ce sera le 30 avril prochain du côté de l’O2 Arena de Londres. Ceux qui voudraient assister à cette soirée, qui réunira d’autres célébrités et d'anciens sportifs, peuvent déjà se procurer des billets. Prix de départ: environ 55 euros. "Je suis vraiment ravi de participer pour la première fois de ma vie à un combat de boxe, car j'ai toujours eu tellement de respect pour les gens qui boxent, avait expliqué Evra auprès de Boxstar UK début mars. Ce n'est pas seulement une question de puissance et de force, c'est aussi une question de stratégie et de technique."

Une "énorme opportunité" pour Evra

"C'est comme une partie d'échecs. Ce qui m’excite le plus, c’est l'entraînement. Car les boxeurs s’entraînent d’une manière totalement différente des footballeurs. Je vais travailler dur et sortir de ma zone de confort. C'est une énorme opportunité pour moi. Bien sûr, je veux m'amuser, comme dans tout ce que je fais, mais je veux m'assurer de montrer que je respecte ce sport", avait ajouté l’ancien international français aux 81 sélections, retraité des terrains depuis 2019. Si ce combat sera une grande première pour l'ex-Marseillais, Adam Saleh a lui déjà combattu à trois reprises contre d’autres Youtubeurs pour un bilan de deux victoires et un nul.

A Londres, Evra ne sera pas le seul ancien footballeur à combattre. Passé notamment par Tottenham et Portsmouth, l'Anglais Jamie O'Hara sera aussi au rendez-vous.